Педиатру Меднису продлён сертификат: медицинское сообщество в шоке — как же бороться с дезинформацией?

Его последние заявления будут рассмотрены Комитетом по этике Медицинской ассоциации 8 октября. Он также решит, должен ли Меднис сохранить свой медицинский сертификат. В прошлом организация была снисходительна к нему. Продление сертификата педиатра также состоялось, несмотря на административное наказание за несоблюдение эпидемиологических правил, наложенное на Медниса Инспекцией здравоохранения во времена Ковида, а также за дезинформационные заявления. Напомним, что в то время он ставил под сомнение и опасность самого вируса и необходимость вакцинацию, а также рекомендовал неподходящее лекарство - ивермектин, предназначенный для животных.

Комитет по этике Медицинской ассоциации оценил публичные высказывания Медниса единственный раз в 2022 году, и принял решение попросить его воздержаться от непродуманных заявлений, не основанных на научных исследованиях. Был ли этот вопрос вновь рассмотрен при ресертификации, однозначного ответа нет.

Илона Вилкойте, член правления Латвийской медицинской ассоциации (ЛМА), говорит: «Сертификационный совет, конечно, очень серьезно относится к переаттестации врачей. У них есть свои критерии, на которые они смотрят: набрали ли они баллы за непрерывное образование, есть ли этические нарушения. Так что, конечно, все это учитывается для каждого врача». Однако она не входит в сертификационный совет Общества, поэтому не может прокомментировать, как оценивался случай Медниса.

Тем временем Министерство здравоохранения уклонилось от прямого ответа на вопрос, должен ли Меднис сохранить свой сертификат - это дело ЛМА. Но министерство готово обсуждать изменения, если это необходимо, и не только по поводу сертификации врачей, но и по поводу ужесточения ответственности перед законом, если врач распространяет дезинформацию. «Потому что, конечно, если гражданин Янис распространяет дезинформацию - это одно, но когда врач тоже распространяет дезинформацию, то, конечно, большая часть населения прислушивается к ней, и возникает путаница», - объясняет Артем Урсульский, парламентский секретарь министерства.

Детская клиническая университетская больница, руководство которой по поводу заявлений Медниса обратилось в полицию, рассматривает нападки и дезинформацию в интернете не только как серьезный удар по больнице и ее врачам, но и как риск для общества.

Член совета директоров больницы Зейн Страуме сказал: «Я думаю, самое страшное то, что они находят людей, на которых легко повлиять в их несчастье. Мы все, как общество, должны понимать, что эта семья пережила трагедию, и мы должны смотреть на это именно так. Мы можем сочувствовать этим людям в их тяжелой утрате, но я думаю, что самое плохое или то, на что, по моему мнению, должны обратить внимание правоохранительные органы, - это то, что на этих людей оказывают влияние и манипулируют ими».