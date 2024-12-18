Павел Кузьмин от «Стабильности!» — единственный кандидат на пост президента Банка Латвии: выборы пройдут завтра

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?