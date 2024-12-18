Павел Кузьмин от «Стабильности!» — единственный кандидат на пост президента Банка Латвии: выборы пройдут завтра

Таким образом единственным претендентом на пост президента банка остается Павел Кузьмин от партии «Стабильности!».
Партия сообщила что не собирается отзывать кандидатуру своего претендента и завтра выборы состоятся.
Партии коалиции снимают с гонки на пост президента банка Латвии своих кандидатов - Мартиньша Казакса и Рейниса Берзиньша!
Таким образом единственным претендентом на пост президента банка остается Павел Кузьмин от партии «Стабильности!».
Партия сообщила что не собирается отзывать кандидатуру своего претендента и завтра выборы состоятся.
Во вторник, избранный президент Дональд Трамп был замечен в своем гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, Флорида, с новой прической, что мгновенно вызвало бурю эмоций и обсуждений в социальных сетях, сообщает Newsweek.
Во вторник, избранный президент Дональд Трамп был замечен в своем гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, Флорида, с новой прической, что мгновенно вызвало бурю эмоций и обсуждений в социальных сетях, сообщает Newsweek.
На внеочередном заседании Сейма рассмотрели выводы расследовательской комиccии по проекту Rail Baltica. О выводах комиссии было известно заранее, но, чтобы комиссия завершила работу, итоги расследования нужно было огласить с трибуны, сообщает LSM+.
На внеочередном заседании Сейма рассмотрели выводы расследовательской комиccии по проекту Rail Baltica. О выводах комиссии было известно заранее, но, чтобы комиссия завершила работу, итоги расследования нужно было огласить с трибуны, сообщает LSM+.
В Мурманской области РФ столкнулись пассажирский и грузовой поезда.
В Мурманской области РФ столкнулись пассажирский и грузовой поезда.
Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?
Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?
В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Правительство продлило режим усиленной охраны на латвийско-белорусской границе до 30 июня 2025 года.
Правительство продлило режим усиленной охраны на латвийско-белорусской границе до 30 июня 2025 года.