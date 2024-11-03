Вот что рассказал Кристап редакции: "Было воскресенье, приехали в аэропорт, прошли проверку безопасности багажа. Учитывая, что Грузия не входит в Шенгенскую зону, нужно было пересечь таможенную зону. Дошли до пограничного контроля, наши документы взяли на проверку. Попался довольно нелюбезный сотрудник, отвечал грубо и все такое".

Всей семье проверили паспорта, и последним в очереди остался отец Кристапа. Сотрудник пограничного контроля отозвал его в сторону, долго вертел в руках его паспорт и в конце концов сказал, что с таким документом лететь нельзя.

Кристап продолжает: "Нам троим сказали, что надо идти дальше, через ворота. Наши паспорта проверены. Отец остался. Его отозвали в сторону и подготовили отказ от выезда из страны, ему пришлось ехать домой. По-моему, это абсурд: мы как граждане должны соблюдать закон, знать его, а в то же время авиакомпания продает билеты и выдает посадочные талоны на основании недействительного документа".

Оказалось, что с так называемым бессрочным паспортом путешествовать нельзя. Хотя в паспорте пожилого мужчины срок годности был указан, этот срок настолько долог, что такие паспорта называют бессрочными.

Представитель Управления делами гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке поясняет: "Бессрочные паспорта - очень и очень простые. Они никак не соответствуют требованиям по безопасности, поэтому их, к сожалению, нельзя использовать для поездок".

Следует отметить, что информацию о годности таких паспортов для путешествий легко и быстро не найти. Надо целенаправленно искать на сайте УДГМ, но вот на сайте авиакомпании об этом нет ни словечка.

Отдел корпоративной коммуникации airbaltic сообщает следующее: "Системы приобретения авиабилетов в момент покупки не требуют вводить такие данные из документов. Каждый пассажир несет индивидуальную ответственность за проверку перед поездкой, все ли документы, связанные с поездкой, он взял с собой, оформлены ли они надлежащим образом и действительны ли. Системы airBaltic в момент покупки билетов не могут проверить паспортные данные, однако пассажирам даются указания на правила поездок, в том числе о годности паспорта, в правилах приобретения билетов".

В свою очередь, начальник пункта пограничного контроля аэропорта Рига Вернер Стурманис заявляет, что такие случаи можно сосчитать по пальцам: "Это бывает нечасто, надо поблагодарить всех сознательных граждан Латвийской Республики, которые законопослушны и следят за всеми изменениями в правилах о документах, удостоверяющих личность, а также в курсе, что такие документы недействительны. Такие случаи за год можно сосчитать на пальцах одной руки. Их очень мало - всего два-три случая выявлено. Люди стали более законопослушными и знают, с какими документами можно пересекать границу, а с какими нельзя".

Тем не менее кажется, что в эпоху современных технологий можно было бы найти какое-то решение, которое позволило бы пенсионерам и не только при покупке авиабилета получить предупреждение о том, что необходимо проверить пригодность документов для поездок, особенно в страны, не входящие в Шенгенскую зону.