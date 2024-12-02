Пасмурно и хмуро: прогноз погоды на вторник

Во многих местах сформируется дымка. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренно-сильного, а ближе к вечеру вторника, начиная с севера Курземе, ветер сменит направление на северное.

Минимальная температура воздуха ближайшей ночью составит 0...+5 градусов, на Курземском побережье - до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В Риге во вторник будет серая и временами дождливая погода, ветер - южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется с +2 градусов в начале ночи до +6 во второй половине дня.