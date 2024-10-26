Партия «Стабильности!» предлагает заморозить зарплаты депутатам Сейма до конца созыва

По мнению партии, поправки к Закону о жаловании должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений необходимы, чтобы "показать солидарность с латвийским обществом и обеспечить социальную справедливость".

Принятие поправок положительно повлияет на доверие общества государственному управлению, демонстрируя, что в том числе и высокопоставленные должностные лица участвуют в борьбе с экономическими вызовами обществу. считает "Стабильности!".

"Это будет способствовать социальной стабильности и чувству справедливости, а также поможет снять напряженность, которая может возникнуть при несоразмерном росте зарплат должностных лиц. Кроме того, это может укрепить ответственное управление финансами, что в долгосрочной перспективе может способствовать экономическому росту", - сказано в аннотации к законопроекту.

Правительство 31 июля поддержало ограничение роста фонда заработной платы на 2025 год в размере не более 2,6% по сравнению с актуализированным планом 2024 года. Руководство Сейма также решило распространить на депутатов ограничение роста, а не замораживание зарплат.