Новая политика коснётся граждан Евросоюза, имеющих в Великобритании статус постоянного проживания (или settled status), что потребует возобновления переговоров по соглашению о выходе страны из ЕС (Brexit).
Представляя план в понедельник, представитель Reform по экономическим вопросам и депутат Палаты общин Роберт Дженрик пообещал положить конец тому, что назвал «ограблением британской системы соцобеспечения о стороны иностранцев». «Британский налогоплательщик фактически выполняет роль социального государства для всего мира. Это несправедливо», — сказал он.
«При правительстве Reform право на пособия будут иметь только граждане Великобритании, — продолжил он, отметив, что некоторые исключения возможны для военнослужащих или тех, кто делал взносы в государственную пенсионную систему.- Во всех остальных случаях граница будет чёткой: система соцобеспечения предназначена для Британии. Нет британского гражданства — нет и права на пособия».
По словам Дженрика, если бы инициативу ввели уже сейчас, она могла бы к 2029 году ежегодно экономить британским налогоплательщикам 21 млрд фунтов стерлингов.
По данным антимиграционной партии, сокращения коснутся Universal Credit, пособий по безработице (Jobseeker’s Allowance), пособий на детей (Child Benefit), бесплатного ухода за детьми, жилищных пособий (Housing Benefit), надбавок к пенсии (Pension Credit) и пособий по инвалидности.
Отвечая на вопрос, захочет ли британское общество снова вести затяжные переговоры с Брюсселем, Дженрик раскритиковал соглашение и заявил, что существует «ряд пунктов», которые Reform UK попыталась бы пересмотреть, придя к власти. «Я уверен, что мы сможем это сделать и восстановить справедливость в системе», — сказал он журналистам.
По сообщениям, консервативный депутат парламента Хелен Уэйтли отвергла планы Reform UK в сфере соцобеспечения, назвав их «слепленными наспех».
По оценкам Вестминстера, в 2025–2026 годах на систему соцобеспечения в Великобритании планируется потратить 322 млрд фунтов стерлингов, т.е. 10,6% ВВП и 23,6% всех государственных расходов за указанный период.
По данным правительства, около 55% расходов на социальное обеспечение приходится на пенсионеров.
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