Представляя план в понедельник, представитель Reform по экономическим вопросам и депутат Палаты общин Роберт Дженрик пообещал положить конец тому, что назвал «ограблением британской системы соцобеспечения о стороны иностранцев». «Британский налогоплательщик фактически выполняет роль социального государства для всего мира. Это несправедливо», — сказал он.

«При правительстве Reform право на пособия будут иметь только граждане Великобритании, — продолжил он, отметив, что некоторые исключения возможны для военнослужащих или тех, кто делал взносы в государственную пенсионную систему.- Во всех остальных случаях граница будет чёткой: система соцобеспечения предназначена для Британии. Нет британского гражданства — нет и права на пособия».