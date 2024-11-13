Парковка по-рижски: как найти место в центре и в спальном районе?

Местные особенности

Если посмотреть на фотографии Риги 60–80–х годов прошлого века, то поражают свободные от транспорта улицы. Рижане–старожилы вспоминают, что знаки «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена» применялись тогда крайне редко. Машины можно было оставлять где угодно, места всем хватало. А о таком понятии, как платная парковка, никто и не знал.

И дворы в рижских спальных микрорайонах под автостоянки не проектировались. Предполагалось, что горожане будут пользоваться исключительно общественным транспортом.

Времена изменились — теперь даже платные парковки в центре Риги все забиты, и, чтобы припарковаться, приходится кружить по прилегающим улицам.

Вы заметили, что на таких некогда торговых улицах, как Бривибас, Чака, Валдемара и Кр. Барона, почти не стало пешеходов? А расположенные здесь магазины постепенно перебираются в торговые центры. В итоге район некогда фешенебельных доходных домов, примыкающих к Вецриге, становится своеобразной мертвой зоной.

Жителей из многих многоэтажек выселили уже давно, о чем свидетельствуют пустые глазницы запыленных окон. Теперь уходят и магазины на первых этажах. Причина понятна: предпочтения потребителей изменились, и они ездят за покупками на машинах. Но кто будет платить дополнительно 5 евро в час, чтобы сходить в магазин?

Раньше многие оставляли машины на прилегающих улицах. Но теперь соответствующие знаки платной парковки появились на улицах Алояс, Экспорта, Гертрудес, Гростонас, Хоспиталю, Далиня, Валдемара, Нитаурес, Пулквежа Бриежа, Рупниецибас, Томсона и Зирню. А там, куда не дошло предприятие RIgas satiksme, ведающее муниципальными парковками, появился частник, которому территория сдана в аренду.

Наиболее характерный пример — фирма Park Expert, которая хозяйничает на улицах, прилегающих к рижскому Центральному рынку. Она взимает деньги круглосуточно семь дней в неделю. Номера автомобилей фиксируют видеокамеры, и, стоит чуть-чуть зазеваться, как незадачливому водителю приходит штраф в размере 30 евро.

Бывали случаи, когда штрафовали, к примеру, водителей-инвалидов, которые имеют право на бесплатную парковку, и тех, кто просто высаживал пассажиров. Во многом из-за этого количество клиентов Центрального рынка снижается. Ведь на парковке у торговых центров действует льгота: первый час — бесплатно. И хотя здесь также нередко возникают проблемы, когда, по словам парковщиков, клиент слишком долго регистрируется, льгота действует.

В свою очередь на рижском Центральном рынке ситуация лишь ухудшается. А ведь рядом находится территория бывшего промтоварного рынка, огороженная кирпичной стеной. Там уже деревья выросли, а администрация RIgas nami, которая управляет рынком, только говорит о планах обустройства подобной парковки.

Зазеваешься — штраф

В Таллине можно бесплатно оставить машину на платной муниципальной парковке на десять минут. В латвийской же столице, согласно правилам Рижской думы, максимальное время бесплатного пользования платной автостоянкой — 5 минут.

Максимальное разрешенное время бесплатного пользования платной автостоянкой по окончании времени оплаты — 15 минут. Превысишь время — получишь штрафную квитанцию красного цвета. И ее могут выписывать каждый день. При этом, чтобы неплательщик не уехал, вновь стали использовать блокираторы на колеса.

Попутно уменьшается и количество парковочных автоматов. Наличные они уже давно не принимают — только безналичные расчеты. Теперь в Рижской думе заявляют, что автоматы убирают из-за того, что все больше людей пользуются интернет-приложениями в своих мобильных телефонах. Но почему же тогда на парковках часто встречаются водители, которые очень долго возятся со своими телефонами, чтобы найти и установить соответствующее приложение?

Стоимость муниципальной парковки в зависимости от зоны стоит от 2,5 до 5 евро за первый час и от 3 до 8 евро — за каждый последующий. Чек за пользование платной автостоянкой необходимо разместить на видном месте — с левой стороны на передней панели транспортного средства, чтобы у контролера была возможность убедиться в наличии и содержании этого документа: должны быть видны сведения об оплате, срок действия и номер документа.

Однако в последнее время все больше практикуется способ оплаты стоимости парковки путем оправки СМС на соответствующий четырехзначный номер со словом start и указанием номера автомобиля и тарифной зоны. Когда приходит время уезжать, отсылаешь слово stop, указываешь номер автомобиля и тарифную зону. Но телефон должен быть только с латвийским номером.

Во дворах и у торговых центров

Парковка во дворах центральной части Риги и у торговых центров тоже платная. Правда, в последних местах первый час парковки обычно бесплатен. Хозяин земли может заключить с частной фирмой договор, дав разрешение на использование участка под стоянку.

После согласования со Строительной управой парковщик вешает свой знак платной стоянки, устанавливает паркомат, вывешивает правила и начинает взимать деньги с приезжающих. Но, в отличие от муниципального парковщика, эта фирма начинает штрафовать за просрочку времени стоянки буквально с нескольких минут.

К примеру, наш читатель оставил машину на бесплатной парковке в Андреевской гавани, что возле магазина алкогольных напитков. Он просрочил время на 15 минут и получил штраф в 30 евро.

Своя домашняя парковка

Найти место, чтобы оставить машину на ночь, проблематично не только в центре Риги, но и в спальных микрорайонах. Ведь здесь территория у торговых центров тоже сдана в аренду. А во дворах места для стоянки явно не были рассчитаны на нынешний автопарк. И бросать «железного коня» где вздумается не получится.

К примеру, если машина заехала хотя бы колесом на вытоптанную землю за проезжей частью, рискуешь получить пресловутый «горчичник". Также нельзя ставить авто в местах, где оно загораживает вход в подъезды, доступ к мусорным контейнерам, детским площадкам.

Считается нарушением, если припаркованные автомобили мешают пожарным, «скорой помощи", полиции подъехать к дому, где произошла внештатная ситуация. Если приходится вызывать эвакуатор, чтобы оттащить нарушителя, услугу придется оплатить владельцу мешающего средства передвижения.

Однако самостоятельно работники полиции Рижского самоуправления во двор не приедут. Им хватает работы и на улицах. Но если вы позвоните с жалобой на автохама, то патрульный экипаж обязательно прибудет, а заодно оштрафует и всех припарковавшихся во дворе. Повод — заезд на зеленую зону. Штраф стандартный — 30 евро.

Но владельцы квартир, в особенности если они являются собственниками земли либо она принадлежит Рижской думе, могут договориться и создать свою парковку, где машины смогут стоять только с соответствующим разрешением — пропуском.

Разрешается не только знаки, но даже шлагбаум установить и парковщика нанять, чтобы чужие не заезжали. Но для этого необходимо разработать проект, согласовав его в Строительной управе, департаменте сообщения РД и Latvijas valsts ceLi.

Еще в 2016 году городские власти пообещали, что на главных улицах спальных микрорайонов на участках земли, принадлежащей самоуправлению, будут созданы муниципальные парковки. Однако эта программа так и не была полностью воплощена в жизнь по разным причинам.

Александр ФЕДОТОВ