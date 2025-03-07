Папа римский впервые обратился к верующим из больницы

"От всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите о моем здоровье с площади Святого Петра. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Господь, и да защитит вас Дева Мария. Благодарю вас", - сказал Франциск на испанском языке в первом обращении за три недели. Это послание транслировалось вечером в четверг на площади Святого Петра перед молебном о выздоровлении папы.

Состояние здоровья Франциска

88-летний папа Франциск уже три недели - с 14 февраля - находится в больнице в Риме с двусторонним воспалением легких. 1 марта понтифику потребовалось подключение к аппарату ИВЛ после приступа бронхоспазма, однако через день его состояние улучшилось. 3 марта сообщалось, что понтифик перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности, и его снова пришлось подключить к ИВЛ.

Накануне пресс-служба Ватикана сообщила, что состояние Франциска стабильное. "Папа провел спокойную ночь и проснулся вскоре после 8 часов утра", - говорится в утреннем бюллетене от 7 марта.