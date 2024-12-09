Падение Асада — кто останется в плюсе, а кто в минусе: анализ Politico

Победители

Сирия (возможно)

Сирийский народ пережил 13-летнюю гражданскую войну и почти полвека жестокого правления семьи Асада, которая использовала цензуру, государственный террор, массовые депортации, химическое оружие и массовые убийства для удержания власти. Война унесла жизни от 470 000 до 600 000 человек, став вторым самым смертоносным конфликтом XXI века после Второй Конголезской войны.

6,2 миллиона cирийцев бежали за границу. Война создала условия для появления особенно варварской джихадистской группировки «Исламское государство».

Выиграют ли простые сирийцы, зависит от того, что произойдет в стране дальше и сможет ли Сирия избежать нового витка насилия. Некоторые эксперты опасаются, что в стране возникнет вакуум власти и начнутся столкновения между различными политическими фракциями и религиозными группами.

Хайят Тахрир аш-Шам (ХТС), главная повстанческая группировка, внесена Соединенными Штатами в список террористических группировок. Ее глава Абу Мухаммед аль-Джелани является бывшим союзником покойного лидера группировки «Исламское государство» (ИГ). Правда, в конечном итоге они рассорились и стали соперниками и злейшими врагами.

ХТС откололась от «Аль-Каиды», и аль-Джелани сделал многое, чтобы превратить свою группировку, насчитывающую около 30 000 бойцов, в мощную силу, заняв примирительную позицию по отношению к религиозным меньшинствам Сирии. В анклаве Идлиб, которым HTS управляет с 2016 года, группировка смягчила свое отношение к христианскому и друзскому меньшинствам. Захватив Алеппо, аль-Джелани пообещал христианам, что они будут в безопасности, и городские церкви смогли функционировать без помех.

Вопрос в том, действительно ли аль-Джелани и ХТС переродились. Кроме того, Хайят Тахрир аш-Шам - лишь одна из составляющих оппозицию групп.

Есть надежда, что ХТС действительно умерила свой религиозный пыл, но «доверие к аль-Джелани и ХТС очень похоже на знаменитое высказывание Оскара Уайльда о вторых браках как „триумфе надежды над опытом“», - предупредил бывший американский дипломат Альберто Фернандес.

Турция

Реджеп Эрдоган и Башар Асад когда-то были друзьями, но турецкий лидер поддержал восстание, когда оно вспыхнуло почти 14 лет назад - в основном потому, что геополитический соперник Турции Иран поддерживал сирийский режим.

Турция была ключевым покровителем вооруженных исламистских оппозиционных групп Сирии. И по мере того как война развивалась, а умеренные и более светские продемократические фракции повстанцев оказывались на обочине или их переигрывали более жесткие и дисциплинированные исламистские соперники, влияние Анкары становилось все сильнее. Падение Асада теперь, вероятно, поможет Эрдогану продвинуть его геополитическую повестку дня, предоставив ему возможность достичь нескольких стратегических целей, включая обуздание курдских сепаратистов на северо-востоке Сирии, которые имеют тесные связи с курдскими сепаратистами Турции. Восстановление страны также окажется выгодным для турецкого бизнеса.

«Огромная победа для Турции - гениальный ход Эрдогана», - написал экономист Тимоти Эш в своем посте на сайте X.

Израиль

Иран поспешил обвинить Израиль в подготовке свержения Асада; когда Алеппо перешел в руки повстанцев, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что это был «заговор израильского режима с целью дестабилизировать регион». Хотя Тегерану удобно обвинять сионистов - а военное унижение Израилем «Хезболлы», безусловно, помогло повстанцам в Сирии, - нет никаких доказательств прямой военной помощи Израиля. Более того, такая помощь была бы не нужна, учитывая, что Турция покровительствует повстанцам.

Тем не менее, израильский лидер Биньямин Нетаньяху выразил глуюокое удовлетворение свержением Асада, заявив, что падение сирийского лидера «является прямым результатом наших решительных действий против „Хезболлы“ и Ирана, главных сторонников Асада. Это запустило цепную реакцию против режимов, основанных на тирании и угнетении». Однако он подчеркнул, что, несмотря на большие возможности, открывающиеся в этот «исторический день», он «также чреват серьезными опасностями». Он приказал израильским войскам занять позиции сирийской армии после того, как они были оставлены в буферной зоне между Израилем и Сирией на Голанских высотах, чтобы «не допустить появления враждебных сил прямо у границы Израиля», и быть готовыми к любому хаосу, который может возникнуть в Сирии.

Отстранение Асада от власти явно выгодно Израилю. Оно знаменует собой дальнейшее ослабление региональной мощи Ирана и лишает Тегеран важного члена так называемой "оси сопротивления". Без Асада и дружественного режима в Сирии у Ирана не будет сухопутных путей для снабжения своего партнера «Хезболлы», воюющей с Израилем, что делает воинственное ливанское шиитское движение еще одним очевидным проигравшим от падения Асада. Это также может пойти на пользу Ливанум, если страна сможет вырваться из-под власти «Хезболлы».

Рагид Татари

Самый знаменитый политический заключенный Сирии был освобожден в воскресенье после 43 лет, проведенных в тюрьме, куда он был посажен в 1981 году еще при Хафезе Асаде. Бывший военный летчик был освобожден 8 декабря вместе с тысячами других жертв режима Асадов.

Проигравшие

Сирийские курды

Башар Асад предоставил сирийским курдам, проживающим на северо-востоке Сирии, полуавтономию. Сомнительно, что новый режим в Дамаске, если в нем будут преобладать исламисты, оставит их в покое - тем более что он будет обязан Эрдогану. Конечно, это во многом зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация в Сирии. Но в ходе наступления сирийских повстанцев исламисты, поддерживаемые Турцией, добились территориальных успехов в борьбе с поддерживаемой США курдской боевой группой YPG, которая потеряла контроль над некоторыми городами и деревнями в восточной части Алеппо.

Вряд ли сирийских курдов успокоит опубликованный в воскресенье в социальных сетях пост Дональда Трампа: «СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ К ЭТОМУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. ЭТО НЕ НАША ВОЙНА. ПУСТЬ ВСЕ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ. НЕ ВЛЕЗАЙТЕ!». Во время своего первого президентского срока Трамп хотел вывести американский спецназ, сражавшийся бок о бок с курдами против джихадистов «Исламского государства». Пентагон убедил его оставить там около 900 человек, по прежнему действующих на северо-востоке Сирии.

Ранее в этом месяце союзник Трампа и кандидат в члены кабинета министров Роберт Ф. Кеннеди-младший сообщил, что Трамп хотел вывести всех американских солдат из-за опасений, что они могут стать «пушечным мясом» в столкновениях между Турцией и курдскими бойцами.

Алавиты Сирии

Алавиты составляют около 12% населения Сирии и давно опасаются, что в случае свержения их единоверца Башара Асада они пострадают за грехи режима. Они представляют собой ответвление шиитского ислама, были опорой режима Асада и занимали высшие посты в правительстве, армии и спецслужбах.

В первые годы восстания они сформировали «Шабиху», проасадовское ополчение, на которое возлагалась ответственность за массовые убийства и систематические изнасилования. Даже если ХТС попытается избежать нападения на них, жажда мести у сирийских суннитов останется.

Россия, Иран и «Хезболла

Падение Башара Асада резко ослабило позиции России на Ближнем Востоке, равно как и Ирана. Москва и Тегеран вместе спасли сирийский режим от краха в 2015 году, когда Асад, казалось, был близок к свержению. Шиитские ополченцы под командованием Ирана при поддержке российской авиации, применявшей тактику "выжженной земли», помогли сирийскому автократу отбить Алеппо у повстанцев, которые контролировали около половины города в течение четырех лет.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал журналистам: «Это просто фундаментальное изменение в уравнении всего Ближнего Востока».

Москва добивалась от Асада примирения с турецким президентом Эрдоганом и поиска политических решений для прекращения гражданской войны. Если бы это произошло, то, несомненно, открыло бы Сирию для прибыльной торговли для российского бизнеса и, предположительно, обеспечило бы безопасность стратегических российских баз в Сирии. В течение лета Кремль неоднократно пытался организовать личную встречу сирийского и турецкого лидеров.

На международной конференции в Дохе в выходные министр иностранных дел России Сергей Лавров проворчал: «Недопустимо позволить террористической группировке взять под контроль [Сирию]». Тем не менее Москва мало что сделала для того, чтобы предотвратить крах Асада, и, похоже, умыла руки. Российские авиаудары в поддержку Асада с начала наступления повстанцев 27 ноября были минимальными, несомненно, во многом потому, что Владимир Путин был вынужден сосредоточиться на Украине.

«Хезболла« была ослаблена войной с Израилем, Иран в результате тоже стал намного слабее, а Россия перебросила многие свои силы в Украину». Ни один из союзников не смог направить поддержку, близкую к той, которую Асад получал в прошлом, что ослабило его силы», - говорит Кристофер Филлипс из британской организации Chatham House.

Трамп также подчеркнул слабость России. «Россия, поскольку они так увязли в Украине и потеряли там более 600 000 солдат, похоже, не в состоянии остановить этот марш через Сирию, страну, которую они защищали в течение многих лет», - написал он на своей социальной платформе Truth.