В пик сезона средняя площадь области с низкой концентрацией озона составила около 25 миллионов квадратных километров — больше двух территорий США. Максимума она достигла 18 сентября. Слово «дыра» здесь образное: атмосфера никуда не исчезает, просто в этой области озона становится меньше обычного.
Виновником необычно большого размера учёные считают сильный полярный вихрь, который удерживал над Антарктидой условия, благоприятные для разрушения озона. По словам Пола Ньюмана из Университета Мэриленда, в этом году вихрь продлил период истощения озонового слоя.
Но история не заканчивается на тревожных цифрах. Сокращение выбросов веществ, разрушающих озон, помогает сдерживать ущерб: без международных ограничений дыра могла бы вырасти ещё сильнее. Озоновый слой — своего рода естественный солнцезащитный экран Земли — всё ещё восстанавливается.
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