Виновником необычно большого размера учёные считают сильный полярный вихрь, который удерживал над Антарктидой условия, благоприятные для разрушения озона. По словам Пола Ньюмана из Университета Мэриленда, в этом году вихрь продлил период истощения озонового слоя.

Но история не заканчивается на тревожных цифрах. Сокращение выбросов веществ, разрушающих озон, помогает сдерживать ущерб: без международных ограничений дыра могла бы вырасти ещё сильнее. Озоновый слой — своего рода естественный солнцезащитный экран Земли — всё ещё восстанавливается.