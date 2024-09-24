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«Отобрать детей, а потом их расстрелять»: телеведущий извинился за слова в адрес русскоязычных (4)

© LETA 24 сентября, 2024 20:08

Мир 4 комментариев

Телеведущий Альгис Раманаускас во вторник извинился за свои высказывания в адрес русскоязычных. Раманаускас распространил в Facebook извинения перед проживающими в Литве русскоязычными, сообщает LETA

"Если из-за языкового барьера или потому, что вы узнали о моем разговоре с Синицей в искаженном виде от аудитории, которой так наплевать на контекст и так наплевать на объективную оценку, то знайте, что я приношу искренние извинения ", - написал Раманаускас.

По словам телеведущего, он выступает за защиту "наших русских" и "наших русскоязычных граждан Литвы".

«Вот что я хочу сказать нашим русским и русскоязычным. Нет, дорогие мои сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Не о вас это было, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем как "русский мир"- со всеми его киркоровыми и жутким кинематографом", - написал Раманаускас.

По его словам, когда он говорит об "русифицированной Литве", он имеет в виду литовцев - потребителей русской культуры.

В разговоре Раманаускаса с представителем «Национального объединения» Витаутасом Синицей на платформе YouTube Раманаускас враждебно отозвался о русскоязычных людях - потребителях русской культуры и заявил, что у них нужно «отобрать детей, а потом их расстрелять».

Ранее во вторник Литовский центр по правам человека сообщил, что обратился в правоохранительные органы по поводу высказываний Раманаускаса, в прокуратуру также обратились Литовская социал-демократическая партия и парламентарий от Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Литвы Лигита Гирскене .

Заявления  Раманаускаса осудили спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр юстиции Эвелина Добровольская.

Как сообщили BNS в Генпрокуратуре, всего поступило четыре обращения, сейчас решается вопрос о начале досудебного расследования.

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Комментарии (4) 31 реакций
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Важно 18:13

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Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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Бизнес 4 комментариев

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Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

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