"Если из-за языкового барьера или потому, что вы узнали о моем разговоре с Синицей в искаженном виде от аудитории, которой так наплевать на контекст и так наплевать на объективную оценку, то знайте, что я приношу искренние извинения ", - написал Раманаускас.

По словам телеведущего, он выступает за защиту "наших русских" и "наших русскоязычных граждан Литвы".

«Вот что я хочу сказать нашим русским и русскоязычным. Нет, дорогие мои сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Не о вас это было, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем как "русский мир"- со всеми его киркоровыми и жутким кинематографом", - написал Раманаускас.

По его словам, когда он говорит об "русифицированной Литве", он имеет в виду литовцев - потребителей русской культуры.

В разговоре Раманаускаса с представителем «Национального объединения» Витаутасом Синицей на платформе YouTube Раманаускас враждебно отозвался о русскоязычных людях - потребителях русской культуры и заявил, что у них нужно «отобрать детей, а потом их расстрелять».

Ранее во вторник Литовский центр по правам человека сообщил, что обратился в правоохранительные органы по поводу высказываний Раманаускаса, в прокуратуру также обратились Литовская социал-демократическая партия и парламентарий от Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Литвы Лигита Гирскене .

Заявления Раманаускаса осудили спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр юстиции Эвелина Добровольская.

Как сообщили BNS в Генпрокуратуре, всего поступило четыре обращения, сейчас решается вопрос о начале досудебного расследования.