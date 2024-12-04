Отняли деньги у «скорой» и отдали депутатам! Когда же придёт латвийский Трамп и накажет этих «мудрецов»: Латковскис

«Латвийская экономика сейчас переживает не лучшие времена. Экономика стагнирует или даже скатывается в рецессию, бюджет трещит по швам, а ведь расходы на оборону нужно увеличивать, а он тонет или лопается. Даже такая «священная корова» (без малейшей иронии), как Служба неотложной медицинской помощи лишилась 1,6 миллиона евро, - продолжает автор.

Между тем, расходы на содержание Сейма в следующем году увеличатся почти на 2 миллиона евро. Можно сколько угодно оправдываться инфляцией, законами о компенсациях депутатам и т. д., но это не отменяет элементарной ассоциации: что отобрано у «скорой», было отдано депутатам, их «помощникам», различным пиарщикам и прочей челяди политического класса. Гениально, не правда ли?

Но это еще не весь расцвет бесстыдства наших парламентариев. Латвия - одна из немногих стран ЕС, где нет никакого контроля за использованием парламентских средств.

В Конституции Латвийской Республики есть отдельная глава, посвященная Государственному контролю. Это учреждение, контролирует и дает заключения о целесообразности использования бюджета министерств и других центральных государственных учреждений. Однако статья 46 (2) Закона о Государственном контроле гласит: «Государственный контроль не должен проверять Сейм».

Чтобы закрыть эту законодательную лазейку, предложение об исключении данной статьи было внесено в поправки к Закону о Госконтроле. Результат голосования: 27 «за», 14 «против», 49 воздержавшихся».

Далее от описательной части автор переходит к результирующей, задаваясь вопросом:

«Сколько можно терпеть высокомерие, спесь, лицемерие и убежденность политического класса в том, что они могут делать все, что им заблагорассудится, и никто не прогонит их (в целом, а не по отдельности) из их теплых кресел. Президенты приходят и уходят, а «глубинное государство» остается. В латвийском контексте это можно перефразировать так: депутаты и министры приходят и уходят, а государственный аппарат остается.

Трамп пришел как ярко выраженный антисистемщик, обещавший загнать весь вашингтонский истеблишмент под лавку. Неслучайно он продвигает на высокие посты в своей администрации явных фриков, чье мировоззрение полностью перпендикулярно «правильному» видению политического класса. Их задача - взорвать старый аппарат и устроить в США беспрецедентную административную революцию.

Возможно ли нечто подобное «революции Трампа» в Латвии?»

Вывод Латковскиса: когда-нибудь, но не сейчас. Ну в ближайшем будущем. Потому что у нас нет Трампа. Правда, сам же он называет его подражателем Айнара Шлесерса и его «Латвию на первом месте». Но... Нет, рылом всё-таки не вышли.

«Депутаты от ЛПМ пытаются выдать себя за латышских патриотов и защитников Украины, как и все остальные партии, ориентированные на латышскоязычный электорат, и не понимают, почему «вы нас не понимаете и не принимаете?... Мы же только за Латвию, за Украину, против Путина». Они искренне не понимают, что их аргументы звучат как кремлевские методички».

«История показывает, что рано или поздно жирная элита, потерявшая хватку власти, «получает по зубам». Но пока этого не произошло, даже если десять Трампов смогут выиграть выборы в других странах, эти элиты живут в иллюзии собственной избранности и незаменимости», - делает вывод автор.

Что ж, коли ему не мила нынешняя оппозиция – придется потерпеть еще лет двадцать. Может тогда в Латвии появится оппозиционер, удовлетворяющий его строгим вкусам?