«Отнимают Рождество!» В этом году детей в Резекне лишают подарков со сладостями

- Самоуправление Резекненского края отбирает у детей Рождество и рождественские традиции! Дети весь год ждут этого праздника, чтобы получить свой подарок со сладостями, пусть даже маленький. Очень грустно видеть, как детей лишают ощущения чуда и праздника. На Рождество дети ждут Деда Мороза с конфетками, а не эти ваши мероприятия! Мероприятия, конечно, нужны, но это не значит, что надо отнимать любимую традицию, - в один голос заявляют родители.

Буквально неделю назад на сайте муниципалитета Резекненского района появилась новость о предстоящих изменениях: привычные сладкие подарки больше не будут раздаваться, а средства направят на организацию рождественских мероприятий.

В прошлом году в Резекненском крае подарки со сладостями подготовили для четырех тысяч детей в возрасте до пятнадцати лет. Понимая, что подарки не всегда доходят до получателей, в этом году было принято решение изменить привычную процедуру, заявляют в самоуправлении.

- Эти мероприятия будут подготовлены в каждой территории, объединении и поселке. Организуют мероприятия, на которых в этом году мы будем подчеркивать единение. Рождественская радость и элементы, Дед мороз или гномик – все они будут там, но мы добавим, например, мастер-классы, аттракционы, возможно, небольшие подарки или призы-сюрпризы за стихотворение, - отметила Юлия Платпаре, представитель самоуправления Резекненского края.

Пока все мероприятия находятся лишь на уровне идей – муниципалитет приглашает жителей подавать свои предложения, а информацию о проведении праздников в следует искать позже на сайте самоуправления.