Открыто только для пешеходов и велосипедистов: путепровод над улицей Алтонавас закрывается

Путепровод останется открытым для движения пешеходов и велосипедистов.

Представители Рижской думы встречались с обществами жителей микрорайонов Биерини, Атгазене, Агенскалнс и Торнякалнс, чтобы обсудить проблемы и их решения в связи с закрытием движения по путепроводу. Так как вокруг него большинство улиц находятся в жилых зонах, объездные пути созданы не будут.

Жителей Марупе, которые постоянно ездят в Ригу, призывают использовать для этого магистральные улицы, в частности, Карля Улманя гатве, Виенибас гатве, ул. Лиела и ул. Упесгривас, а не малые улицы микрорайона Биерини.

В этом году на Карля Улманя гатве завершились масштабные строительные работы, ул. Лиела соединена с Улманя гатве, перестроено соединение Карля Улманя гатве с ул. Упесгривас. Кроме того, на Улманя гатве есть выходы с ул. Лиепаяс и ул. Ояра Вациеша.

"Закрытие этого моста - не выбор Рижской думы: эксперты, проводя регулярное техническое обследование моста, признали, что автомобильное движение по нему более недопустимо, поэтому мост надо закрыть для сообщения", - заявил мэр Риги Вилнис Кирсис.

Он напомнил, что во время строительства Rail Baltica этот мост планировалось снести, поэтому Рижская дума постоянно мониторила техническое состояние моста и содержала его, но не делала капитальных вложений.

"Планы в отношении Rail Baltica по-прежнему неясны, однако Рижская дума обязана действовать, а так как мост починить невозможно, он будет снесен и на его месте построен новый", - обещает мэр.