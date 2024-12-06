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Не снизили НДС для общепита? Кормить вас больше не будем! Бизнес объявляет бойкот депутатам поименно

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 08:55

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Так называемая сфера гостеприимства, в которую входят в том числе и заведения общепита - кафе и рестораны - просила правительство о снижении ставки налога на добавленную стоимость до 12%. В среду Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость, которые предусматривают пониженную 12% ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на свежие фрукты, ягоды и овощи. А вот для заведений общепита он останется на прежнем уровне.

Предприниматель и политик Марис Межалс (Латвия на первом месте) опубликовал в соцсетях плакат с фотографиями всех депутатов, которые проголосовали против снижения PVN для кафе и ресторанов и призвал этих людей больше в заведения общепита не пускать.

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"Вот эти лица и имена - это люди, которые НЕ поддерживают снижение НДС для малых кафе, столовых и ресторанов! 
«Единство» и „Прогрессивные“? Очевидно, что с этими всё ясно.
Но "Зелёные и крестьяне"?! Вот настоящие предатели! Как это возможно, что в Латвии еще есть люди, которые верят в Лембергса и его «крестьян»?  
‍ Крестьяне, где вы?! Не боретесь, не протестуете, не отстаиваете свои права! Просто ждете, когда европейские деньги упадут в ваши карманы. Наивные или просто ленивые?", - возмущается Межалс.

Предложение о снижении PVN для кафе и ресторанов в сейме продвигала партия Айнарса Шлесерса (Латвия на первом месте), который с трибуны завил, что Рига превратилась в кладбище, заявив, что «половина Старого города вымерла». По его словам, в Вильнюсе и Таллине дело обстоит иначе.

«Правительство не понимает, как можно увеличить доходы за счет снижения налогов», - сказал Шлесерс.

Депутат Сейма от коалиции Эрвинс Лабановскис (Прогрессивные) во время обсуждения законопроекта признал, что видит системные проблемы в секторе, но они существуют уже более десяти лет, когда у власти были авторы закона. Он считает, что нужно работать над налоговыми изменениями, которые улучшат ситуацию для всех граждан, а не только для одного сектора. Политик отметил, что налоги на труд будут снижены, и это также поможет сектору общественного питания.

Лабановскис пообещал вернуться к этому вопросу в следующем году, чтобы обсудить снижение PVN для cектора гостеприимства.

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