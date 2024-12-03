Отец троих детей в пандемию потерял доход и подал на банкротство: но процесс неожиданно зашёл в тупик. Кто виноват?

Работа Яниса была связана с обслуживанием офисов, которые в пандемию не работали. Так что свой заработок он потерял. Сначала ему удавалось платить по кредиту за ремонт дома. Сам ремонт он заморозил. Третья часть кредита была покрыта еще до пандемии.

«В какой-то момент я понял, что ничего хорошего из этого не выйдет, я больше не смогу продолжать платить столько - около 600 евро - в месяц. Я прочитал в интернете о процедуре банкротства, проконсультировался со специалистами и понял, что мне тоже нужно идти по этому пути. Мы оформили все документы на сайте maksatnespeja.lv, что обошлось мне примерно в 800 евро. Эту сумму я выплачивал в рассрочку», - рассказывает Янис.

Заявление дошло до суда и Янису назначили администратора неплатежеспособности. Странным было то, что этот специалист находился на другом конце Латвии и встретится с ним лично было проблематично. Однако позже им все же удалось увидеться очно. Янис передал администратору все бумаги и тот начал оформлять график выплат задолженности. В апреле 2024 за 120 евро этот график был составлен администратором и отправлен в суд.

«До этого момента у меня не было никаких претензий ни к администратору, ни к суду. Я уже строил планы на будущее, понимая, что из моего дохода в 1000 евро только треть будет уходить на долги. Раньше я платил почти в два раза больше — около 600 евро, что с новой зарплатой это стало невозможно», — объясняет Янис. Однако в июне суд ответил, что в графике выплат есть недостатки.

«Администратор по телефону сказал, что судья, похоже, сама что-то напутала, но свою вину не признаёт. Я сам читал запрос суда и ничего не понял. Более того, администратор также сказал, что ничего не понимает — что именно там не так», — рассказывает Янис.

Перед этим суд запросил выписку по банковскому счёту Яниса, что удивило администратора, так как суды так обычно не поступают.

«Я начал искать информацию в интернете, при каких обстоятельствах могут отклонить план списания долгов. Прочитал, что это может случиться, если скрывать доходы или не платить по счетам. Это не про меня», — объясняет Янис.

Через месяц администратор вернулся из отпуска и подтвердил худшие опасения. «Читая решение суда, складывается впечатление, что судье что-то не понравилось, но, не имея реальных оснований, она просто придралась к графику», — передал слова администратора Янис. Важно отметить, что решение суда обжалованию не подлежит. В результате процесс банкротства был завершён без списания долгов, а повторно подать заявление можно только через год.

Янис потратил год и примерно 2300 евро на процесс банкротства, включая расходы на оформление документов и гонорар администратора. За это время сумма его долга уменьшилась лишь незначительно, а теперь кредиторы требуют немедленного погашения оставшихся 6500 евро.

Мужчина задаётся вопросом, кто виноват: администратор, суд или он сам? Дополнительно ситуацию усложняет открывшийся диагноз – рак лёгких. Теперь Янис сомневается, стоит ли снова тратить силы и деньги на новую процедуру банкротства.

Рекомендации адвокатов: