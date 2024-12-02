Отдых в Египте насмарку? Латвийские туристы в печали

Выписавшись из отеля, путешественники однако не дождались в назначенное время свой автобус в аэропорт. Сначала их известили, что рейс задержат на полтора часа. Позже отдыхающие получили новое сообщение о том, что рейс переносится еще на два часа, а потом еще раз на два часа.

Людей, которые не понимали, что будет дальше, из разных отелей поместили в одну зону отдыха.

И старые, и малые - около 170 туристов из Латвии - после нескольких часов ожидания наконец добрались до аэропорта, где после некоторого простоя им наконец удалось попасть на борт.

Недовольные некорректным отношением и сервисом, некоторые пассажиры собираются жаловаться туроператору.