От велосипеда до искусства: бизнес помогает людям поверить в добро

Томас - мальчик из многодетной семьи. Он живет в Бауском районе с родителями, двумя братьями и котом. Мама Томаса Эгия рассказывает, что в семье часто передаются вещи по наследству. Братья унаследовали друг от друга множество вещей. Но потом Томас сказал, что хочет свой собственный велосипед, а не старый велосипед брата. "Так получилось, что появились эти ангелы - инициатива «Лайма» - и исполнили особую мечту моего ребенка. Это действительно было похоже на подарок с небес».

«Папа еще не успел отрегулировать тормоза, а Томас уже ехал показывать друзьям свой новый велосипед», - вспоминает мама мальчика Эгия. Видеть его счастье и восторг было незабываемо и неописуемо».

Эдвард - мальчик из Мадонского района. В раннем возрасте его мать Марите заметила, что Эдвард увлекается рисованием и искусством. Он поступил в художественную школу Яниса Симсонса в Мадоне и с тех пор развивает свой талант. Он участвовал в бесчисленных конкурсах, получал призы и даже создавал работы вместе с великими художниками.

«Художественная школа - это место, куда мой сын всегда ходит с удовольствием, место, где он чувствует, что вписывается в коллектив, где он может заниматься тем, что его увлекает, и развивать свой талант. Однако сегодня для обучения искусству недостаточно бумаги, карандашей и красок, как и в других областях, используются компьютеры со специальными программами, графические планшеты и другие устройства, которые также применяются в художественной школе для обучения анимации, дизайну и основам медиа. Эти технологии доступны в школе, но из-за их дороговизны не все могут предоставить устройства для работы дома, чтобы дети могли пользоваться ими после уроков», - говорит Марите, мама Эдварда.

В одно рождественское утро для Эдварда наступил особый момент - он получил от благотворительного дома "Лаймы" цифровой планшет для рисования. С его помощью Эдвард продолжил творить и реализовывать свои идеи. «Этот подарок был не просто техникой - это была вера в то, что его талант ценят и поддерживают», - говорит Марите.

Сейчас Эдвард продолжает развивать свой талант и учится в Мадонской государственной гимназии. «У Эдварда большие мечты, и мы благодарны, что есть люди, которые помогают ему их осуществить», - добавляет мама мальчика.