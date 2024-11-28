Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Ноября Завтра: Olita, Rita, Vita

От велосипеда до искусства: бизнес помогает людям поверить в добро

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 15:59

Бизнес 0 комментариев

Рождество - это время не только для подарков, но и для воплощения мечты в жизнь. Это история Томаса и Эдварда, детей, которые испытали на себе чудо благотворительного дома "Лайма", который помог им поверить в добро.

Томас - мальчик из многодетной семьи. Он живет в Бауском районе с родителями, двумя братьями и котом. Мама Томаса Эгия рассказывает, что в семье часто передаются вещи по наследству. Братья унаследовали друг от друга множество вещей. Но потом Томас сказал, что хочет свой собственный велосипед, а не старый велосипед брата. "Так получилось, что появились эти ангелы - инициатива «Лайма» - и исполнили особую мечту моего ребенка. Это действительно было похоже на подарок с небес».

«Папа еще не успел отрегулировать тормоза, а Томас уже ехал показывать друзьям свой новый велосипед», - вспоминает мама мальчика Эгия. Видеть его счастье и восторг было незабываемо и неописуемо».

Эдвард - мальчик из Мадонского района. В раннем возрасте его мать Марите заметила, что Эдвард увлекается рисованием и искусством. Он поступил в художественную школу Яниса Симсонса в Мадоне и с тех пор развивает свой талант. Он участвовал в бесчисленных конкурсах, получал призы и даже создавал работы вместе с великими художниками.

«Художественная школа - это место, куда мой сын всегда ходит с удовольствием, место, где он чувствует, что вписывается в коллектив, где он может заниматься тем, что его увлекает, и развивать свой талант. Однако сегодня для обучения искусству недостаточно бумаги, карандашей и красок, как и в других областях, используются компьютеры со специальными программами, графические планшеты и другие устройства, которые также применяются в художественной школе для обучения анимации, дизайну и основам медиа. Эти технологии доступны в школе, но из-за их дороговизны не все могут предоставить устройства для работы дома, чтобы дети могли пользоваться ими после уроков», - говорит Марите, мама Эдварда.

В одно рождественское утро для Эдварда наступил особый момент - он получил от благотворительного дома "Лаймы" цифровой планшет для рисования. С его помощью Эдвард продолжил творить и реализовывать свои идеи. «Этот подарок был не просто техникой - это была вера в то, что его талант ценят и поддерживают», - говорит Марите.

Сейчас Эдвард продолжает развивать свой талант и учится в Мадонской государственной гимназии. «У Эдварда большие мечты, и мы благодарны, что есть люди, которые помогают ему их осуществить», - добавляет мама мальчика.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Если правительство не справляется, оно должно уйти в отставку»: ответ на растущее общественное недовольство

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

Вместо обещанного динамизма правительство нынешнего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") все более убедительно демонстрирует обратное - запущенные проблемы, не принятые решения стали повседневностью, заявил руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс, подчеркнув, что ОС не участвует в переговорах о возможной поддержке или участии в нынешнем правительстве, но готов говорить об участии в новой модели.

Вместо обещанного динамизма правительство нынешнего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") все более убедительно демонстрирует обратное - запущенные проблемы, не принятые решения стали повседневностью, заявил руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс, подчеркнув, что ОС не участвует в переговорах о возможной поддержке или участии в нынешнем правительстве, но готов говорить об участии в новой модели.

Читать
Загрузка

Детский сад, а не правительство. Никак от мобильников не могут оторваться: Бен Латковскис

Латышские СМИ 16:34

Латышские СМИ 0 комментариев

-Во вторник на заседании правительства рассматривался болезненный вопрос многомиллиардной железнодорожной линии "Rail Baltica". Как вы думаете, чем были заняты министры, пока рассматривался этот важный для латвийского государства и народа (но не для них лично) вопрос? - об этом рассуждает Бен Латковскис на портале nra.lv.

-Во вторник на заседании правительства рассматривался болезненный вопрос многомиллиардной железнодорожной линии "Rail Baltica". Как вы думаете, чем были заняты министры, пока рассматривался этот важный для латвийского государства и народа (но не для них лично) вопрос? - об этом рассуждает Бен Латковскис на портале nra.lv.

Читать

Средняя зарплата в Латвии снова выросла: особенно заметно в секторе госуправления

Новости Латвии 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя брутто-зарплата в Латвии до вычета налогов за полный рабочий день в третьем квартале этого года составила 1 703 евро, что на 9,9% или 154 евро больше, чем в соответствующем периоде 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средняя брутто-зарплата в Латвии до вычета налогов за полный рабочий день в третьем квартале этого года составила 1 703 евро, что на 9,9% или 154 евро больше, чем в соответствующем периоде 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

«Заказ выглядит так… Я не знаю, хочу ли еще есть!» Неприятный сюрприз от курьера испортил аппетит

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

Еще один неприятный сюрприз от курьеров службы доставки еды обсуждается в социальных сетях. Особое возмущение вызвал тот факт, что пакет из ресторана был доставлен уже раскрытый, хотя посылали его со специальной наклейкой, которая должна была исключить возможность, что из него по пучи что-то достанут.

Еще один неприятный сюрприз от курьеров службы доставки еды обсуждается в социальных сетях. Особое возмущение вызвал тот факт, что пакет из ресторана был доставлен уже раскрытый, хотя посылали его со специальной наклейкой, которая должна была исключить возможность, что из него по пучи что-то достанут.

Читать

Гражданина Латвии нашли мертвым в Ирландии: СМИ

ЧП и криминал 16:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Умерший гражданин Латвии был найден в городе Терлс, в Ирландии. По предварительным данным следствия, мужчина родом из Латвии и работал в местной строительной компании, сообщает nra.lv со ссылкой на "Baltic Ireland".

Умерший гражданин Латвии был найден в городе Терлс, в Ирландии. По предварительным данным следствия, мужчина родом из Латвии и работал в местной строительной компании, сообщает nra.lv со ссылкой на "Baltic Ireland".

Читать

Инвесторы интересуются акциями LMT и Tet?

Бизнес 16:15

Бизнес 0 комментариев

В очень запутанной истории о дальнейшей судьбе гигантов телекоммуникационного рынка Латвии – . Помощь пришла со стороны латвийской фондовой биржи Nasdaq Riga. Решение подразумевает под собой вариант, который может дать серьезный импульс экономике Латвии.

В очень запутанной истории о дальнейшей судьбе гигантов телекоммуникационного рынка Латвии – . Помощь пришла со стороны латвийской фондовой биржи Nasdaq Riga. Решение подразумевает под собой вариант, который может дать серьезный импульс экономике Латвии.

Читать

«Ясно, что кто-то хорошо заплатил за нашего ребёнка»: латышская семья чудом вырвала дочь из лап соцслужб Швеции

Важно 16:07

Важно 0 комментариев

Сигита, ее муж Гатис и их дочери - латышская семья, которая 2 года назад решила начать новую жизнь, переехав в Швецию. И кончилось все это настоящим триллером, о котором рассказывает la.lv.

Сигита, ее муж Гатис и их дочери - латышская семья, которая 2 года назад решила начать новую жизнь, переехав в Швецию. И кончилось все это настоящим триллером, о котором рассказывает la.lv.

Читать