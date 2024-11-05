Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 6. Ноября Завтра: Leo, Leonarda, Leonards, Leons, Linards

От пазлов до палаток и мебели: обновленный список необходимого в детские дома Латвии

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 14:49

Для настроения 0 комментариев

Благотворительная организация «Taureņa efekts» провела опрос среди детских домов и выяснила, в какой помощи в осенне-зимний период нуждаются сироты. В преддверии праздников многие люди и организации оказывают помощь самым нуждающимся и было бы неплохо знать, о чем именно просят дети и их воспитатели.

В список включены как повседневные вещи, так и пожелания принять участие в различных мероприятиях, что обеспечит детям не только материальную поддержку, но и возможность развивать свои навыки и интересы. Детским домам, как и другим учреждениям, необходимо адаптироваться к сезонным изменениям, чтобы обеспечить детей соответствующими вещами.

Учреждения Видземского региона выразили желание получить в качестве пожертвования такие вещи, как постельное белье, одеяла, подушки и различную мебель, например кровати, письменные столы и диваны. В Земгале необходима кухонная техника, а также оборудование баскетбольной или игровой площадки для детей и молодежи. В свою очередь, в Курземе было бы актуально получить обувь, одежду, различные средства гигиены, а также такие практичные вещи для активного времяпрепровождения - велосипеды, скейтборды и палатки. В Латгалии необходимы предметы домашнего обихода, например, мебель; детям также хотелось бы разнообразить досуг играми, включая пазлы и конструкторы Lego, а также требуются одежда и обувь.

Кроме материальных потребностей, не менее важными и актуальными являются социальные потребности. Однако наибольший интерес вызывают такие мероприятия, как посещение кино, концертов и театров, катание на лыжах, посещение бассейна. Дети также будут рады билетам на спортивные игры, в том числе хоккей, баскетбол и футбол.

Представители детских домов отмечают, что они также с радостью примут волонтёров, которые сейчас не могут оказать финансовую поддержку, но у них есть возможность и время поддержать детские дома, например, сделав косметический ремонт или оказав помощь в садовых работах.

Со списком можно ознакомиться тут: taurenaefekts.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 33 реакций
Комментарии (0) 33 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

Мир 20:51

Мир 0 комментариев

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Читать
Загрузка

Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Читать

Кабаны с работы в Юрмалу возвращаются? ЧП на вечерней трассе (ВИДЕО)

Для настроения 20:35

Для настроения 0 комментариев

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Читать

Тяжелая авария под Саласпилсом: автомобиль протаранил тракторный прицеп с бревнами и перевернулся (ВИДЕО)

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Читать

По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Для настроения 20:24

Для настроения 0 комментариев

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Читать

«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

Читать

Почему в магазинах залеживаются латвийские ягоды и фрукты: расследование

Бизнес 20:09

Бизнес 0 комментариев

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

Читать