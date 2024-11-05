От пазлов до палаток и мебели: обновленный список необходимого в детские дома Латвии

В список включены как повседневные вещи, так и пожелания принять участие в различных мероприятиях, что обеспечит детям не только материальную поддержку, но и возможность развивать свои навыки и интересы. Детским домам, как и другим учреждениям, необходимо адаптироваться к сезонным изменениям, чтобы обеспечить детей соответствующими вещами.

Учреждения Видземского региона выразили желание получить в качестве пожертвования такие вещи, как постельное белье, одеяла, подушки и различную мебель, например кровати, письменные столы и диваны. В Земгале необходима кухонная техника, а также оборудование баскетбольной или игровой площадки для детей и молодежи. В свою очередь, в Курземе было бы актуально получить обувь, одежду, различные средства гигиены, а также такие практичные вещи для активного времяпрепровождения - велосипеды, скейтборды и палатки. В Латгалии необходимы предметы домашнего обихода, например, мебель; детям также хотелось бы разнообразить досуг играми, включая пазлы и конструкторы Lego, а также требуются одежда и обувь.

Кроме материальных потребностей, не менее важными и актуальными являются социальные потребности. Однако наибольший интерес вызывают такие мероприятия, как посещение кино, концертов и театров, катание на лыжах, посещение бассейна. Дети также будут рады билетам на спортивные игры, в том числе хоккей, баскетбол и футбол.

Представители детских домов отмечают, что они также с радостью примут волонтёров, которые сейчас не могут оказать финансовую поддержку, но у них есть возможность и время поддержать детские дома, например, сделав косметический ремонт или оказав помощь в садовых работах.

Со списком можно ознакомиться тут: taurenaefekts.lv