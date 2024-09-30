Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

От насосов до якорных лебедок. Обнаружены поставки европейского оборудования для российских кораблей

© BBC 30 сентября, 2024 18:48

Мир 0 комментариев

Запчасти европейского производства как минимум до 2023 года продолжали завозиться в Россию через зарегистрированные в Турции и Китае компании-посредники, следует из таможенных данных, предоставленных C4ADS — некоммерческой организацией, которая изучает международную преступность.

Русская служба Би-би-си изучила таможенные данные за 2022-2023 гг. и обнаружила там поставки для кораблей, которые находятся в ведении российских ВМФ и ФСБ. Все описанные ниже поставки осуществлялись не напрямую, а через компании-посредники в Турции или Китае.

Самая крупная из них была произведена в марте 2022 года. Тогда хорватская компания «Адриа Винч» ввезла в Россию из Хорватии оборудование для противодиверсионных катеров типа «Грачонок» на 113 786 долларов.

В задачу катеров такого типа входит патрулирование и охрана морского района от диверсионных групп. Для этого на катере установлен один крупнокалиберный пулемет, два подводных гранатомета и переносной зенитный комплекс «Игла». Всего на Черноморском флоте шесть таких катеров.

Среди других обнаруженных поставок — запчасти для сторожевого пограничного катера проекта 10410, такие суда сейчас несут службу в акваториях Черного и Каспийского морей.

Сторожевые пограничные катера такого типа находятся в ведении ФСБ, но по составу вооружений и задачам, которые они могут выполнять, их вполне можно считать боевыми кораблями.

Эти катера вооружены скорострельными артиллерийскими системами и крупнокалиберными пулеметами. Они могут применяться для патрулирования и охраны морских границ, а также для выполнения противодиверсионных задач. Кроме того, их можно привлекать для защиты военных кораблей от ударов безэкипажных катеров.

Для этих сторожевых пограничных катеров в сентябре 2023 году датский производитель Grundofs по заказу Торгово-промышленного объединения «Кронштадт» ввез в Россию судовой насос, который обошелся в 632 доллара. Чуть позже, но снова через «Кронштадт», в декабре 2023 года, в Россию пришла другая поставка — для сторожевого корабля проекта 22120, который также находится в ведении ФСБ России.

Для кораблей этого типа ввезли целую партию оборудования, в том числе насос от немецкой Allweiler и компрессор от нидерландской Deno compressors – всего на 46 тысяч долларов. Для этих поставок в первом случае роль посредника выполняла компания Marind industrial, во втором — Tianjin leasing.

Нидерландская Deno compressors, отвечая на запрос Би-би-си, подчеркнула, что не имела контрактов с группой компаний «Кронштадт» и их китайским посредником, не поставляла оборудование для российского ВМФ и не нарушала санкций.

Датская Grundofs ответила, что после 2022 года прекратила все контакты с поставщиками из России, а также выделила дополнительные ресурсы на «мониторинг продаж, чтобы предотвратить реэкспорт нашей продукции в Россию». Grundofs заявила, что не осуществляла операций с посредником из Турции и требует от клиентов «в определенных странах» подписывать соглашения, запрещающие экспорт продукции в Россию.

Русская служба Би-би-си ранее писала о поставках европейского и американского оборудования для судов российского ВМФ. В этих поставках участвовала в том числе хорватская «Адриа Винч». Компания поставляла оборудование своим российским дочерним предприятиям, которыми владеет вместе с российскими верфями, производящими военные корабли.

Среди поставок, которые ранее удалось обнаружить, были и запчасти для судов тылового обеспечения проекта 23120 — одно из них, «Всеволод Бобров», принимало участие в боях за остров Змеиный. Всего за май-июль 2022 года оборудование, которое «Адриа Винч» и компании-посредники поставили для кораблей проекта 23120, обошлось в 8,5 тыс. долларов.

Бывший владелец «Адрии Винч» Миливой Перузович тогда признал, что не знать о конечных получателях груза было затруднительно. «Санкции санкциями, а дела идут своим чередом», — резюмировал ситуацию Перузович.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 59 реакций
Комментарии (0) 59 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать