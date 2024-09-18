«От деревни ничего не осталось»: взрывы на военскладах Тверской области (ВИДЕО)

В Тверской области будет проведена частичная эвакуация населения в связи с атакой дронов. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил Telegram-канал "Пул69", где публикуются главные решения губернатора области Игоря Рудени.

По его словам, в Торопце, расположенном на западе Тверской области, в результате падения обломков в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар и он принял решение провести "частичную эвакуацию населения".

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что атакован склад с боеприпасами. Судя по видео, опубликованными в канале, на военном объекте произошел мощный взрыв с последующей детонацией. Как отмечает Astra, в Торопце находится войсковая часть 54169, которая уже дважды подвергалась атакам БПЛА - в мае и июне этого года.

Жителей Торопца "срочно" эвакуируют в соседний город Западная Двина, сообщили местные власти. Из-за пожара на атакованном складе отрезанной для эвакуации оказалась деревня Цикарево, находящаяся на берегу озера Кудинское рядом с военным объектом, пишет Astra. В предполагаемом сообщении от местной жительницы, приведенном в Telegram-канале, говорится, что "от деревни ничего не осталось", эвакуация жителей возможна только по воде, но лодок на всех жителей не хватает.

Атаки на российские регионы

О ночных атаках дронов заявили в пяти областях РФ. Так, в Курской области, по словам врио губернатора Алексея Смирнова, за ночь были сбиты 27 дронов ВСУ и две украинские ракеты. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении над территорией региона 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По словам главы Смоленской области Василия Анохина, в городах Ельня и Рославль силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были подавлены семь беспилотников, в Духовщинском и Вяземском районах - сбиты еще два. По данным властей Орловской и Тульской областей, там были уничтожены по одному БПЛА.

ФОТО скриншот видео из телеграм