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Осторожней с е-билетами в транспорте: мошенники активизируются

© Lsm.lv 25 ноября, 2024 11:29

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Месяц назад, когда в общественном транспорте Лиепаи началось введение электронных билетов, некий горожанин стал жертвой мошенников. Пытались мошенники действовать и через ложный профиль в соцсети, сообщает LSM+  со ссылкой на ЛР4. 

Электронные билеты в трамваях и автобусах Лиепаи начали вводить в конце октября. Примерно тогда же некий житель, приобретая билет, просканировал QR-код в вагоне трамвая, а через несколько недель выяснил, что со счета снято 55 евро — как он рассказал порталу liepajniekiem.lv, QR-код был фальшивым и направил его на сайт жуликов. Заместитель директора агентства Liepājas sabiedriskais transports Том Малкевич говорит, что узнал об этом от журналистов.

«Мы после этого звонка, конечно, озадачились, понимая, что теоретически такое возможно. Мы проверили все QR-коды — может, сверху что-то наклеено, что может переправить куда-то в другое место. К сожалению или к счастью, ничего такого не нашли. Поэтому хотим подчеркнуть — если нечто такое всё же случится, то просим пассажиров обязательно обращаться в Агентство, а затем непременно в полицию. Ведь если есть какая-то проблема, то надо докопаться до ее корней».

Начальник Южнокурземского участка Госполиции Ингус Укстиньш рассказал, что и в полицию пострадавший не обращался.

В октябре мошенники попытались облапошить лиепайчан и через Facebook — сделали фальшивую страницу Liepājas abonementa karte с информацией о якобы бесплатных поездках. Том Малкевич рассказал, что лиепайчане не поверили и решили уточнить.

«После этой информации к нам в агентство стали обращаться с письмами и звонить с вопросом — «Правда ли это?». Мы незамедлительно попросили Фейсбук эту информацию удалить, но это так просто не происходит. Мы разместили предупреждение на нашем сайте и релиз разослали, что это фальшивая информация и таких акций у нас нет.

Мы также сообщили в полицию, которая провела расследование и тоже информировала общественность о фальшивом аккаунте и предостерегла от его посещения, потому что может быть утечка личных данных, и можно деньги потерять. Но, как мы выяснили, это было не только в Лиепае! Мошенники сделали такие же страницы для общественного транспорта Вентспилса и, кажется, Даугавпилса».

Том Малкевич переживает, что Facebook медленно реагирует на просьбы об удалении аккаунтов мошенников, фальшивый профиль перестал открываться только на прошлой неделе. Как рассказал Ингус Укстиньш, у полиции нет данных, что кто-то из жителей попался на уловки мошенников.

Агентство общественного транспорта рекомендует при приобретении билетов пользоваться только их сайтом www.liepajastransports.lv или разделом e-biļete в мобильном приложении Liepājas pilsēta. Том Малкевич подчеркивает: сайт и приложение прошли проверку центра по предотвращению инцидентов безопасности в сфере информационных технологий Cert.lv.

Те горожане, у которых нет смартфонов или просто не доверяют современным технологиям, вскоре смогут приобрести пластиковые э-карты, цена уже известна — 3,50 евро. 

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