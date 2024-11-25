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Остаток жизни придется провести в тюрьме? 92-летний старик приговорен к реальному сроку

© LETA 25 ноября, 2024 19:44

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Рижский городской суд приговорил 92-летнего водителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы за совершение трагического дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Торнякалнсе, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Суд также лишил мужчину водительских прав на пять лет.

Приговор суда в целом соответствует наказанию, которого для подсудимого требовал прокурор.

ДТП произошло 9 декабря прошлого года на улице Елгавас. Автомобиль под управлением 91-летнего мужчины сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девушку 2007 года рождения, которая скончалась от полученных травм, а затем еще одного молодого человека на тротуаре и врезался в скамейку.

Суд постановил, что мужчина не соблюдал правила дорожного движения и не сделал все возможное, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, в частности, пешеходов. Обвиняемый не снизил вовремя скорость и не остановил автомобиль перед пешеходным переходом, а продолжил движение и не уступил дорогу девушке, которая в это время переходила проезжую часть.

В момент совершения ДТП водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения и имел действительную медицинскую справку, разрешающую управление автомобилем.

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