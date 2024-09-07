Остапенко и Киченок стали победительницами Открытого чемпионата США

Пара Остапенко/Киченок, посеянная под седьмым номером, в финале победила француженку Кристину Младенович и китаянку Чжан Шуай со счетом 6-4, 6-3.

Это первая победа Остапенко в парном разряде на турнирах "Grand Slam". В этом году она вместе с Киченок играла в финале Уимблдона, где потерпела поражение. В одиночном разряде латвийская теннисистка уже одержала победу на Открытом чемпионате Франции.

Матч начался с подачи Остапенко, и пара Латвии и Украины выиграла три первых гейма. При подаче Киченок соперницы победили в седьмом гейме "всухую", а в восьмом сравняли счёт — 4-4.

Самый долгий девятый гейм длился 13 минут. При подаче Остапенко соперницы не смогли реализовать пять брейк-пойнтов, и пара Латвии и Украины повела 5-4. В следующем гейме при подаче Чжан у Остапенко/Киченок была сетбол, который был отыгран, но на второй попытке Чжан допустила двойную ошибку, что позволило латвийско-украинскому дуэту выиграть первый сет со счётом 6-4.

Во втором сете француженка и китаянка повели 1-0 после удара Младенович по линии. Борьба шла очко за очком, но в восьмом гейме, после ошибки Чжан, будущие чемпионки вышли вперёд 5-3. Остапенко и Киченок завершили матч с четвёртого матчбола, когда Младенович отправила мяч в сетку.

За победу Остапенко заработала 2000 очков в парном рейтинге WTA, что позволит ей подняться на шестое место в мире — её наивысшая позиция на данный момент.

По информации на сайте WTA, призовой фонд в этом году составляет 75 миллионов долларов США. Победители в одиночном разряде получат по 3,6 миллиона (на 600 тысяч больше, чем в 2023-м), в парном - по 750 тысяч долларов США.