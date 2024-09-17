Остались одни туфли: под Огре машина насмерть сбила пешехода, гулявшего вдоль дороги

Мужчина, вышедший на проезжую часть в тот роковой вечер, вероятно, был жителем этого района и привык регулярно гулять в этом месте. К сожалению, в этот раз он шел в непосредственной близости от автомобиля в кромешной темноте, и этот фактор, вероятно, стал роковым.

На то, что в этом месте произошёл несчастный случай, указывает валяющаяся на обочине обувь и окровавленные салфетки. Маловероятно, что мужчина намеревался перейти дорогу именно в этом месте, в отдаленном районе. Но это поднимает вопрос о том, что одежда должна быть видна водителям, когда пешеход идет по обочине дороги.

Несчастный случай произошел около девяти вечера. Пешехода сбила машина Nissan. Мужчина скончался на месте.

По информации, имеющейся у полиции, пешеход в момент аварии находился на проезжей части без светоотражающих элементов на своей одежде.

Летом ночи более светлые, а дни длиннее, поэтому пешеходы лучше видны водителям, и они могут вовремя среагировать, если впереди появляется препятствие. Но осенью все резко меняется, и в местах с недостаточным освещением светоотражатели и фонарики становятся необходимыми для пешеходов, чтобы не подвергать риску свою жизнь и здоровье. По факту произошедшего полиция начала уголовное дело и продолжает расследование обстоятельств этой трагедии.

Сотрудники правоохранительных органов начали уголовное расследование инцидента и продолжают выяснять обстоятельства происшествия.