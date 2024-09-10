Без сюрпризов - как и в прошлый раз, судьи Кучс и Нейманис считают, что были нарушены право на образование и права национальных меньшинств. Судьи обращают внимание и на качество исследований, которыми обосновывалась реформа, и на то, что образование по интересам не обеспечивает сохранение и развитие идентичности.

Судья Нейманис вообще говорит откровенно, что сложные исторические события были хорошо известны и на момент принятия раздела о правах человека в Конституции, и на момент ратификации Рамочной Конвенции. А лица, принадлежащие к меньшинствам, не обязаны знать государственный язык на том же уровне, что и те, для кого он родной.

"Знания языков и культурные навыки являются личным богатством, но у него есть свои границы". Судья задаётся вопросом, что вообще остаётся от прав, гарантированных статьёй 114 Конституции и статьёй 13 Рамочной конвенции:

"В заключение, хочу задать риторический вопрос, какое значение ещё остаётся за статьёй 114 Конституции и статьей 13 Конвенции? Какие права они дают? Те, которые уже есть у человека на основе общей свободы действий или частной автономии? Есть ли какое-либо дополнительное содержание, которое государство обязуется гарантировать национальным меньшинствам? Имеют ли право лица, принадлежащие к меньшинствам, создавать частные учебные заведения для освоения государственного языка и культуры или всё-таки для освоения и своего языка и культуры?"

Опубликованы особые мнения судей латвийского Конституционного суда в деле о языке образования в частных школах. Без сюрпризов - как и в прошлый раз, судьи Кучс и Нейманис считают, что были нарушены право на образование и права национальных меньшинств. Судьи обращают внимание и на качество исследований, которыми обосновывалась реформа, и на то, что образование по интересам не обеспечивает сохранение и развитие идентичности. Судья Нейманис вообще говорит откровенно, что сложные исторические события были хорошо известны и на момент принятия раздела о правах человека в Конституции, и на момент ратификации Рамочной Конвенции. А лица, принадлежащие к меньшинствам, не обязаны знать государственный язык на том же уровне, что и те, для кого он родной. "Знания языков и культурные навыки являются личным богатством, но у него есть свои границы". Судья задаётся вопросом, что вообще остаётся от прав, гарантированных статьёй 114 Конституции и статьёй 13 Рамочной конвенции: "В заключение, хочу задать риторический вопрос, какое значение ещё остаётся за статьёй 114 Конституции и статьей 13 Конвенции? Какие права они дают? Те, которые уже есть у человека на основе общей свободы действий или частной автономии? Есть ли какое-либо дополнительное содержание, которое государство обязуется гарантировать национальным меньшинствам? Имеют ли право лица, принадлежащие к меньшинствам, создавать частные учебные заведения для освоения государственного языка и культуры или всё-таки для освоения и своего языка и культуры?"