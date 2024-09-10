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Особое мнение судей суда Сатверсме о языке обучения: а что вообще остается от гарантированных прав? (1)

Редакция PRESS 10 сентября, 2024 09:20

Выбор редакции 1 комментариев

Опубликованы особые мнения судей латвийского Конституционного суда в деле о языке образования в частных школах, пишет юрист Алексей Димитров на своей странице в Фейсбук.

Без сюрпризов - как и в прошлый раз, судьи Кучс и Нейманис считают, что были нарушены право на образование и права национальных меньшинств. Судьи обращают внимание и на качество исследований, которыми обосновывалась реформа, и на то, что образование по интересам не обеспечивает сохранение и развитие идентичности.

Судья Нейманис вообще говорит откровенно, что сложные исторические события были хорошо известны и на момент принятия раздела о правах человека в Конституции, и на момент ратификации Рамочной Конвенции. А лица, принадлежащие к меньшинствам, не обязаны знать государственный язык на том же уровне, что и те, для кого он родной.

"Знания языков и культурные навыки являются личным богатством, но у него есть свои границы". Судья задаётся вопросом, что вообще остаётся от прав, гарантированных статьёй 114 Конституции и статьёй 13 Рамочной конвенции:

"В заключение, хочу задать риторический вопрос, какое значение ещё остаётся за статьёй 114 Конституции и статьей 13 Конвенции? Какие права они дают? Те, которые уже есть у человека на основе общей свободы действий или частной автономии? Есть ли какое-либо дополнительное содержание, которое государство обязуется гарантировать национальным меньшинствам? Имеют ли право лица, принадлежащие к меньшинствам, создавать частные учебные заведения для освоения государственного языка и культуры или всё-таки для освоения и своего языка и культуры?"

Опубликованы особые мнения судей латвийского Конституционного суда в деле о языке образования в частных школах. Без сюрпризов - как и в прошлый раз, судьи Кучс и Нейманис считают, что были нарушены право на образование и права национальных меньшинств. Судьи обращают внимание и на качество исследований, которыми обосновывалась реформа, и на то, что образование по интересам не обеспечивает сохранение и развитие идентичности. Судья Нейманис вообще говорит откровенно, что сложные исторические события были хорошо известны и на момент принятия раздела о правах человека в Конституции, и на момент ратификации Рамочной Конвенции. А лица, принадлежащие к меньшинствам, не обязаны знать государственный язык на том же уровне, что и те, для кого он родной. "Знания языков и культурные навыки являются личным богатством, но у него есть свои границы". Судья задаётся вопросом, что вообще остаётся от прав, гарантированных статьёй 114 Конституции и статьёй 13 Рамочной конвенции: "В заключение, хочу задать риторический вопрос, какое значение ещё остаётся за статьёй 114 Конституции и статьей 13 Конвенции? Какие права они дают? Те, которые уже есть у человека на основе общей свободы действий или частной автономии? Есть ли какое-либо дополнительное содержание, которое государство обязуется гарантировать национальным меньшинствам? Имеют ли право лица, принадлежащие к меньшинствам, создавать частные учебные заведения для освоения государственного языка и культуры или всё-таки для освоения и своего языка и культуры?"

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Комментарии (1) 6 реакций
Комментарии (1) 6 реакций
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В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро (1)

Мир 18:54

Мир 1 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

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Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине? (1)

Мир 18:44

Мир 1 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься (1)

Важно 18:22

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Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов (1)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 1 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием (1)

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы (1)

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС (1)

Бизнес 18:02

Бизнес 1 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать