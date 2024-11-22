Особо чистые? Что нам продают под видом экологических товаров

За здоровый образ жизни

После того как в 90–х годах прошлого века в продуктах появились до этого неизвестные компоненты, латвийский потребитель стал относиться к обычной колбасе, сливочному маслу или хлебу с опаской. Тем более что тайны современных пищевых технологий понемногу начали открываться благодаря средствам массовой информации. И кое–что в потребительских предпочтениях изменилось.

Одной из тенденций стал спрос на экологически чистые товары. То же самое происходит в мире, в том числе и в Европе, где уже более 120 тысяч фермерских хозяйств занимаются органическим земледелием и животноводством.

ECO, BIO или продукты оrganic — все это разные термины, обозначающие единое явление: товары, выращенные, собранные, переработанные, упакованные в соответствии с экостандартами, принятыми в Европе.

Разные страны применяют разные слова. Так, например, англоязычное население употребляет слово organic, немцы и скандинавы предпочитают bio, а франкоязычные страны употребляют слово eco.

Помимо продуктов к подобному разделу относятся и косметика, моющие средства для дома, гигиенические товары для женщин, детские подгузники, питание, игрушки, принадлежности для пикников, бани и даже одежда и галантерея. Цена экотоваров может быть чуть ли не вполовину выше обычных аналогов. И вот почему.

Звание надо заслужить

В странах Евросоюза действует специальный регламент (EC 834/2007), определяющий экологический стандарт. Фермеры, которые хотят производить на продажу экопродукты, и производители, желающие освоить выпуск экотоваров, должны принять жесткие правила, чтобы получить экосертификат. Причем инспекторов они допускают по доброй воле.

Строгая комиссия ежегодно проводит проверки состояния почвы, использования пестицидов и минеральных удобрений, условий выпаса и содержания животных, качества и соответствия нормам посевного материла, контроля и учета всего использующегося сырья, материалов для производства и упаковки. На анализ берут уже выращенные растения, проверяют физическое состояние птиц и животных.

Эксперты лично посещают все хозяйства. Образцы готовой натуральной продукции тестируются по 250–400 пунктам — начиная с тестов на отсутствие пестицидов и тяжелых металлов и заканчивая оценкой внешнего вида и вкусовых качеств продукта.

Согласно еврорегламенту, биологическое зерно должно вырасти без химикатов на поле, не обрабатывавшемся пестицидами и нитратами как минимум 10 лет. Биологическую говядину получают от коров, пасшихся на пастбище, употреблявших сено и силос, а также биологическое зерно; биологические яйца — от кур, выращенных также на вольном выпасе и вскормленных биологическим зерном.

Для увеличения урожайности, обеспечения культурных растений элементами минерального питания, борьбы с вредителями и сорняками активнее применяется эффект севооборотов, органических удобрений — к примеру, навоза.

В органическом производстве не используются ГМО, искусственные красители, стабилизаторы, загустители, молочный жир не заменяется на растительный. Вообще Е–добавки должны отсутствовать. Если неорганических компонентов в продуктах более 5%, то это неорганический продукт.

То же самое касается косметики, моющих средств для дома и т. д. В кремах и шампунях не должны присутствовать продукты нефтепереработки, минеральные масла и другие потенциально опасные компоненты; в моющих средствах для дома не должно быть хлора и фосфатов и пр. Каждый этап производства таких товаров строго контролируется, а весь процесс сертифицируется.

Те, кто соблюдает эти требования, получают право маркировать свою продукцию знаком Европейской системы сертификации органической продукции, так называемым евролистом (зеленый лист в обрамлении звезд ЕС). Только он подтверждает, что покупаемый вами продукт, произведенный в странах Евросоюза, действительно является экологически чистым.

Латвийская маркировка

Значительная часть экотоваров, продающихся в Латвии, — импортная. Это почти вся косметика, детское питание, крупы, орехи и т. д. Их можно распознать по все тому же евролисту, так как только его наличие подтверждает право на экологичность.

Латвийские товары, помимо него, маркируются национальным знаком — Latvijas Еkoprodukts. Он представляет собой четырехлистник, обрамленный подковой. Знак принадлежит Латвийской ассоциации биологических хозяйств (LBLA), которая объединяет около 1 300 крестьянских хозяйств. Знак означает, что продукт произведен из биологически чистых исходных материалов по правилам, разработанным ассоциацией на основе регулирования ЕС.

Проводят проверки хозяйств и дают право пользоваться знаком экомаркировки две независимые организации — Vides kvalitАte и Центр сертификации и тестирования в Прейли. Соответственно, на всех произведенных в Латвии экологических продуктах есть маркировка: либо LV–EQ, либо LV–STC.

Контролируют биологические хозяйства несколько раз в год. Образцы продукции, корма тестируют в лаборатории. Особенно часто инспекторы наведываются на фермы зимой, когда хозяйства закупают корма у соседей.

Законодательство не запрещает

Между тем пищевикам никто законодательно не запрещает именовать свой товар, произведенный по обычной технологии, гордым словом «экологический» (или «органический"). Но если почитать этикетку, то вы встретите какой–нибудь генетически модифицированный крахмал. А то же самое сливочное масло выработано из молока, купленного на обычной ферме, где коров откармливают традиционными комбикормами и колют им антибиотики. Ведь соответствовать жестким экотребованиям весьма дорогостоящее удовольствие, а соблазн заработать на «экомоде» достаточно велик.

Прежде всего нужно искать экомаркировку — европейскую или латвийскую. Затем изучаем состав продукта. Наличие сведений о Е–добавках должно насторожить. И наконец, органическими продуктами обычно занимаются малые или средние компании, а также крестьянские хозяйства.

Впрочем, некоторые специалисты считают моду на экопродукты обыкновенным рекламным трюком. Дело в том, что при выращивании тех же огурцов — неважно, минеральными удобрениями их подкармливают или навозом, — используют нитраты, а превышение допустимой дозы может быть опасно для здоровья.

Так же обстоит дело и с экопестицидами, разрешенными к применению, которые вырабатываются из природных веществ. Да и полезность таких продуктов тоже преувеличена. Их питательная ценность не зависит от того, обычные они или эко, — главную роль играют свежесть и условия хранения. И если самый органический на свете шпинат пролежит неделю в магазине, то потеряет 50% питательных веществ.

Александр ФЕДОТОВ