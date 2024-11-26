Оскорбил флаг и поставил под сомнение независимость: СГБ проверяет дерзкое обращение в соцсетях

Высказывания мужчины в интернет-среде уже ранее попадали в поле зрения СГБ. Летом 2022 года с ним была проведена профилактическая беседа, в ходе которой он был предупрежден об ответственности, если продолжит прославлять военные преступления или совершит другие противоправные действия.

В этом году, анализируя опубликованные этим человеком видеоматериалы в "TikTok", СГБ выявила в его высказываниях признаки преступного деяния. 21 мая служба начала против мужчины уголовный процесс по подозрению в преступлении против человечности, оправдании и прославлении преступлений против мира и военных преступлений, а также в деятельности, направленной на разжигание национальной ненависти.

Как выяснило агентство ЛЕТА, последнее видеообращение мужчины могло быть снято во время празднования Дня провозглашения Латвийской Республики. Одетый в головной убор с государственными символами России и используя бранные слова, мужчина поставил под сомнение независимость Латвии, оскорбительно выражался о государственном флаге и людях с флагами. Брань также была адресована спецслужбам.