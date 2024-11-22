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Оскорбил даже дерусификаторов: Бректе снова шокировал публику своим «творчеством»

Редакция PRESS 22 ноября, 2024 13:53

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TikTok

Скандальный латвийский художник Кристиан Бректе взорвал соцсети своим новым роликом в Tiktok, где он готовит "сердце латыша", приговаривая, что "любимое блюдо латыша - это другой латыш". Таким особым образом художник поздравил страну с днем рождения.

Ролик по сути является кулинарным рецептом, который Бректе готовит, видимо говяжье сердце, под собственные вопли, в свое обычной "дикой" манере. Например, его тошнит томатной пастой в соус.

@kristians.brekte6 MĪLU LATVIJU! GATAVO AR KRISTIANU BREKTI! #independenceday #latvia #performance #artist #foodlover #symbol #contemporaryartist #brekte #love #hindu #religion #latviantiktok #baltic #symbols #god #heart #foodblogger @HEITA ♬ Inspirational - neozilla

Однако люди не оценили "юмора" Бректе и на этот раз пообещали заявить на него в полицию.

Всё началось с того, что обсудить ролик Бректе решила бывший министр экономики и депутат Сейма Илзе Индриксоне (Нацблок). Она на своей странице в Твиттере/X заявила, что что видео Бректе "затрагивает наши основные национальные ценности, является неуместным, неприемлемым и оскорбительным". Экс-министр напомнила, что свобода искусства - не абсолютна.

"Но что я не правильно изобразил? То, что лучшая еда для латыша - это другой латыш? /../ Рвотный суп, который нам готовят СМИ из человеческих трупов и крови в Украине, из сырой власти, в панировке из муки/лапши и уничтоженной человечности/сердца?", — не понимает претензий Бректе.

Но некоторые в комментариях отметили, что если он высмеивает Латвию, то помогает пропаганде Кремля. Однако кто-то заметил, что в России такой индивидуум уже был бы в психбольнице.

"Ну больной, что тут скажешь", - отметила в комментариях под публикацией Индриксоне публицист Элита Вейдемане.

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