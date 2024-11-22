Оскорбил даже дерусификаторов: Бректе снова шокировал публику своим «творчеством»

Ролик по сути является кулинарным рецептом, который Бректе готовит, видимо говяжье сердце, под собственные вопли, в свое обычной "дикой" манере. Например, его тошнит томатной пастой в соус.

Однако люди не оценили "юмора" Бректе и на этот раз пообещали заявить на него в полицию.

Всё началось с того, что обсудить ролик Бректе решила бывший министр экономики и депутат Сейма Илзе Индриксоне (Нацблок). Она на своей странице в Твиттере/X заявила, что что видео Бректе "затрагивает наши основные национальные ценности, является неуместным, неприемлемым и оскорбительным". Экс-министр напомнила, что свобода искусства - не абсолютна.

Valsts svētku laikā publicētais Kristiana Brektes video, kas skar mūsu nacionālās pamatvērtības, ir nevietā, nepieņemams un aizskarošs. Tas, kas pasniegts kā mākslas izpausme, nešķiet asprātīgs, bet drīzāk rada pretīguma sajūtu. Ir jāapzinās, ka mākslas brīvība nav absolūta. pic.twitter.com/GrWcPeDToz — Ilze Indriksone (@IIndriksone) November 20, 2024

"Но что я не правильно изобразил? То, что лучшая еда для латыша - это другой латыш? /../ Рвотный суп, который нам готовят СМИ из человеческих трупов и крови в Украине, из сырой власти, в панировке из муки/лапши и уничтоженной человечности/сердца?", — не понимает претензий Бректе.

Но некоторые в комментариях отметили, что если он высмеивает Латвию, то помогает пропаганде Кремля. Однако кто-то заметил, что в России такой индивидуум уже был бы в психбольнице.

"Ну больной, что тут скажешь", - отметила в комментариях под публикацией Индриксоне публицист Элита Вейдемане.