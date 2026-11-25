Как сообщает полиция, водителя наказали по части 23 статьи 55 Закона о дорожном движении. За превышение скорости на 61–70 км/ч на легковом автомобиле полной массой до 7,5 тонны эта норма предусматривает штраф от 144 до 192 штрафных единиц и запрет на вождение на девять месяцев. Водителю Porsche назначили штраф в размере 144 штрафных единиц, то есть 720 евро, и на девять месяцев запретили управлять транспортными средствами.

Чуть больше часа спустя, в 15:35, на трассе A8 в Олайнском крае полицейские зафиксировали Audi, за рулём которой находился мужчина 1978 года рождения. Он ехал со скоростью 150 км/ч при разрешённых 90 км/ч, превысив лимит на 60 км/ч.

Согласно части 19 статьи 55 Закона о дорожном движении, за превышение скорости на 51–60 км/ч на легковом автомобиле полной массой до 7,5 тонны предусмотрен штраф от 48 до 64 штрафных единиц и запрет на вождение на три месяца.