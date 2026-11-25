За грубое нарушение правил дорожного движения и создание угрозы для других участников движения первого водителя оштрафовали на 720 евро и запретили ему садиться за руль на девять месяцев. Второй получил штраф в 240 евро и запрет на вождение на три месяца.
В 14:18 на трассе A5 в Марупском крае полицейские зафиксировали Porsche, который при разрешённых 90 км/ч двигался со скоростью 162 км/ч. За рулём находился мужчина 1983 года рождения.
Как сообщает полиция, водителя наказали по части 23 статьи 55 Закона о дорожном движении. За превышение скорости на 61–70 км/ч на легковом автомобиле полной массой до 7,5 тонны эта норма предусматривает штраф от 144 до 192 штрафных единиц и запрет на вождение на девять месяцев. Водителю Porsche назначили штраф в размере 144 штрафных единиц, то есть 720 евро, и на девять месяцев запретили управлять транспортными средствами.
Чуть больше часа спустя, в 15:35, на трассе A8 в Олайнском крае полицейские зафиксировали Audi, за рулём которой находился мужчина 1978 года рождения. Он ехал со скоростью 150 км/ч при разрешённых 90 км/ч, превысив лимит на 60 км/ч.
Согласно части 19 статьи 55 Закона о дорожном движении, за превышение скорости на 51–60 км/ч на легковом автомобиле полной массой до 7,5 тонны предусмотрен штраф от 48 до 64 штрафных единиц и запрет на вождение на три месяца.
Водителю Audi назначили штраф в размере 48 штрафных единиц, или 240 евро, и на три месяца запретили садиться за руль.
Государственная полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим и не подвергать опасности ни себя, ни других участников дорожного движения.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.