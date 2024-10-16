Осень может многое решить в войне в Украине: экс-глава НВС Раймонд Граубе

Приближение осени и зимы повлияет на передвижение бронетехники в военных операциях, но дороги еще будут пригодны для использования. В то же время в политическом аспекте все, включая Европу, смотрят в сторону США, где на ноябрь назначены президентские выборы.

Европа занимает все более выжидательную позицию, и очевидно, что переговоры между двумя воюющими сторонами в какой-то момент начнутся, вопрос лишь в том, когда они состоятся, считает бывший командующий. Он ожидает, что до тех пор, пока переговоры не начались, обе стороны будут пытаться завоевать для себя более выгодные условия.

"На данный момент это выжидательная фаза, потому что все смотрят в сторону США. Там тоже могут произойти изменения, потому что мы не знаем, как будет развиваться, например, возможный конфликт с Китаем, который может использовать свои политические преимущества", - добавил Граубе.

Он признал, что Украина, к сожалению, зависит от международной поддержки, и ее президент Владимир Зеленский отчаянно ищет эту поддержку за рубежом. Россия также нуждается в международной поддержке, но у нее есть и свои резервы.

Комментируя слухи о том, что среди формирований российской армии, участвующих в войне против Украины, вскоре может появиться северокорейский батальон, Граубе отметил, что поддержка России со стороны Северной Кореи в виде поставок боеприпасов и оружия велика, но привлечение живой силы к наземным операциям свидетельствует об отчаянии России, поскольку мобилизация собственных граждан проблематична.

Граубе считает, что северокорейское подразделение будет не самым эффективным из-за ряда нюансов, таких как языковые ограничения и тактика. В то же время Граубе допустил, что россияне могли бы использовать северокорейцев в специализированных целях, например, в строительстве укреплений.