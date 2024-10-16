Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Октября Завтра: Daiga, Dinija

Осень может многое решить в войне в Украине: экс-глава НВС Раймонд Граубе

Редакция PRESS 16 октября, 2024 14:02

Новости Латвии 0 комментариев

Наступающая осень может многое решить в войне в Украине, заявил агентству ЛЕТА бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе.

Приближение осени и зимы повлияет на передвижение бронетехники в военных операциях, но дороги еще будут пригодны для использования. В то же время в политическом аспекте все, включая Европу, смотрят в сторону США, где на ноябрь назначены президентские выборы.

Европа занимает все более выжидательную позицию, и очевидно, что переговоры между двумя воюющими сторонами в какой-то момент начнутся, вопрос лишь в том, когда они состоятся, считает бывший командующий. Он ожидает, что до тех пор, пока переговоры не начались, обе стороны будут пытаться завоевать для себя более выгодные условия.

"На данный момент это выжидательная фаза, потому что все смотрят в сторону США. Там тоже могут произойти изменения, потому что мы не знаем, как будет развиваться, например, возможный конфликт с Китаем, который может использовать свои политические преимущества", - добавил Граубе.

Он признал, что Украина, к сожалению, зависит от международной поддержки, и ее президент Владимир Зеленский отчаянно ищет эту поддержку за рубежом. Россия также нуждается в международной поддержке, но у нее есть и свои резервы.

Комментируя слухи о том, что среди формирований российской армии, участвующих в войне против Украины, вскоре может появиться северокорейский батальон, Граубе отметил, что поддержка России со стороны Северной Кореи в виде поставок боеприпасов и оружия велика, но привлечение живой силы к наземным операциям свидетельствует об отчаянии России, поскольку мобилизация собственных граждан проблематична.

Граубе считает, что северокорейское подразделение будет не самым эффективным из-за ряда нюансов, таких как языковые ограничения и тактика. В то же время Граубе допустил, что россияне могли бы использовать северокорейцев в специализированных целях, например, в строительстве укреплений.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А поезда все идут и идут: в Латвии обсуждают штрафы для Škoda Vagonka

Новости Латвии 15:51

Новости Латвии 0 комментариев

На заседании парламентской комиссии по запросам в среду рассматривался запрос оппозиционного Национального объединения к министру сообщения Каспарсу Бришкенсу ("Прогрессивные") о выполнении договора с чешской компанией "Škoda Vagonka" о поставке электропоездов, в котором депутаты отметили, что до сих пор нет ясности, какими могут быть возможные штрафные санкции для компании за нарушение договора.

На заседании парламентской комиссии по запросам в среду рассматривался запрос оппозиционного Национального объединения к министру сообщения Каспарсу Бришкенсу ("Прогрессивные") о выполнении договора с чешской компанией "Škoda Vagonka" о поставке электропоездов, в котором депутаты отметили, что до сих пор нет ясности, какими могут быть возможные штрафные санкции для компании за нарушение договора.

Читать
Загрузка

Боязнь памятников – это болезнь! На Ратушной площади прошёл пикет РСЛ. ФОТО, ВИДЕО

Важно 15:45

Важно 0 комментариев

Во время заседания Рижской думы, на котором решалась судьба некоторых памятников, перед зданием думы на Ратушной площади собрались протестующие. Пикет организовал Русский союз Латвии (РСЛ). 

Во время заседания Рижской думы, на котором решалась судьба некоторых памятников, перед зданием думы на Ратушной площади собрались протестующие. Пикет организовал Русский союз Латвии (РСЛ). 

Читать

Пять пунктов и тайные приложения: Зеленский представил Раде «план победы»

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем «плане победы», с которым он ездил в конце сентября в США. До сих пор этот план не был представлен официально и публично. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем «плане победы», с которым он ездил в конце сентября в США. До сих пор этот план не был представлен официально и публично. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Читать

Половину Rīgas dzirnavnieks приобрел немецкий производитель зерновых продуктов

Бизнес 15:25

Бизнес 0 комментариев

Совладельцем зерноперерабатывающего предприятия АО "Rīgas dzirnavnieks" станет немецкий производитель зерновых продуктов "H. & J. Brüggen KG", который приобрел через дочернее предприятие 50% акций "Rīgas dzirnavnieks", сообщили агентству ЛЕТА представители материнского предприятия "Rīgas dzirnavnieks" - АО "Dobeles dzirnavnieks".

Совладельцем зерноперерабатывающего предприятия АО "Rīgas dzirnavnieks" станет немецкий производитель зерновых продуктов "H. & J. Brüggen KG", который приобрел через дочернее предприятие 50% акций "Rīgas dzirnavnieks", сообщили агентству ЛЕТА представители материнского предприятия "Rīgas dzirnavnieks" - АО "Dobeles dzirnavnieks".

Читать

Погода на завтра: зато красиво!

Новости Латвии 15:13

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Латвии сохранится солнечная и сухая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг в Латвии сохранится солнечная и сухая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Полиция просит помощи в опознании агрессивного пассажира автобуса. ФОТО

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

Полиция просит опознать агрессивного мужчину в черной куртке, который 24 сентября 2024 года около 20:00 на улице Дзирциема в Риге нарушил общественный порядок, нарушив общепринятые нормы поведения и создав угрозу для безопасности других лиц.

Полиция просит опознать агрессивного мужчину в черной куртке, который 24 сентября 2024 года около 20:00 на улице Дзирциема в Риге нарушил общественный порядок, нарушив общепринятые нормы поведения и создав угрозу для безопасности других лиц.

Читать

Тренинги и курсы хорошего самочувствия: на последствия скандала с домогательствами в Академии потребовали 400 000 евро

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Сексуальные домогательства в Музыкальной академии им. Язепа Витолса, видимо, происходит всё интенсивнее, а иначе как объяснить, зачем Министерство культуры подало в правительство просьбу о выделении академии почти 400 000 евро на мероприятия по борьбе с насилием?, - задается вопросом публицист Элита Вейдемане в «Неаткариге».

Сексуальные домогательства в Музыкальной академии им. Язепа Витолса, видимо, происходит всё интенсивнее, а иначе как объяснить, зачем Министерство культуры подало в правительство просьбу о выделении академии почти 400 000 евро на мероприятия по борьбе с насилием?, - задается вопросом публицист Элита Вейдемане в «Неаткариге».

Читать