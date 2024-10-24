Осень без кашля — это возможно

Хотя тёплые дни кажутся заманчивыми, неподходящая одежда или длительное пребывание на холоде могут привести к проблемам со здоровьем. Чтобы справиться с кашлем, можно использовать препарат Wintrozen, активным веществом которого является ацетилцистеин.

Это вещество эффективно разжижает и помогает выводить мокроту из дыхательных путей, облегчая дыхание.

Преимущество Wintrozen в том, что его могут принимать люди с непереносимостью лактозы и диабетики.

Так как препарат представлен в виде растворимых таблеток с апельсиновым вкусом, его легко приготовить и приятно употреблять — достаточно растворить таблетку в стакане воды.

Важно отметить, что Wintrozen разрешено принимать только взрослым с 14 лет.

Рекомендуется употреблять его за 2-3 часа до сна, но перед началом приёма лучше проконсультироваться с семейным врачом или фармацевтом.