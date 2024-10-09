Орбан: «Европе нужен мир, но лидеры ЕС хотят войны»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, обозначил приоритеты своей страны на период ее председательства в Европейском союзе, в том числе призывы к прекращению огня в Украине.

Во время выступления Орбан заявил, что "Украина не может победить на поле боя", добавив, что в интересах Европейского союза наладить более тесную связь с Россией, чтобы договориться о прекращении огня.

Его пресс-конференция была прервана одним из представителей венгерской оппозиции, который бросил в него фальшивые банкноты и обвинил в том, что он продался российскому президенту Владимиру Путину. Протестующий назвал Орбана "предателем".

Орбан, которого в ЕС часто критикуют за благосклонное отношение к России, заявил журналистам:

"И лидеры Украины, и лидеры России уверены, что время на их стороне. Поэтому они не хотят идти на компромисс или заключать мир. Они будут продолжать представлять так называемые планы победы, но они не готовы к прекращению огня".

Он утверждает, что для достижения мира необходимо давление со стороны Глобального Юга. В то же время он считает, что, хотя отдельные страны ЕС могут продолжать оказывать Украине военную помощь, это должно происходить на национальном уровне.

"Те, кто считает, что то, что мы делаем как ЕС, правильно, могут продолжать поддерживать украинцев. Но те, кто с этим не согласен - например, Венгрия - помогать не будут. Это должны решать национальные правительства", - сказал Орбан.

Признавая различия во взглядах на войну с большинством стран-членов ЕС, венгерский премьер настаивает на том, что большинство европейцев "хотят мира", в то время как лидеры ЕС выступают за продолжение конфликта.

Жесткая линия в отношении миграции

Орбан также использовал свое выступление для того, чтобы добиться ужесточения пограничного контроля и миграционной политики в рамках всего ЕС. Он выступил за создание "горячих точек" за пределами ЕС для рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и призвал к регулярному проведению "шенгенского саммита" для обсуждения вопросов пограничного контроля.

Премьер-министр Венгрии также повторил просьбу своей страны об отказе от участия в миграционной политике ЕС - такой подход сейчас рассматривает и правительство Нидерландов .

"Идея общей миграционной политики приемлема, но, пожалуйста, позвольте странам, которые не могут следовать основным направлениям, отказаться от участия в ней. Иначе мы разрушим Европейский союз", - сказал он.

Ранее Орбан также угрожал отправить беженцев в Брюссель в ответ на штраф, наложенный Европейским судом за нарушение законодательства ЕС о предоставлении убежища.

Мы будем уважать европейские законы и правила. Но если кто-то, получивший убежище в Венгрии, захочет отправиться в Брюссель, мы будем рады помочь ему.



Однако голландский евродепутат Тинеке Стрик, докладчик Европарламента по Венгрии, обвинила Орбана в подрыве общей системы предоставления убежища ЕС. В интервью Euronews она сказала:

"Он использует риторику, чтобы укрепить свои позиции и шантажировать ЕС для получения большего финансирования. Он не соблюдает обязательства по предоставлению убежища, и просителей убежища оттесняют назад на границах Венгрии".

Венгерское председательство в ЕС подвергается тщательному анализу

Одним из ключевых приоритетов Орбана во время председательства Венгрии в ЕС является присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Он также выделил другие цели, такие как расширение ЕС, повышение конкурентоспособности бизнеса, сельскохозяйственная политика и решение демографических проблем Европы.

С момента вступления Венгрии в должность председателя ЕС в июле ее дипломаты столкнулись с критикой, а министры ЕС бойкотировали несколько встреч.

Между тем, около 21 млрд евро из средств ЕС, выделенных Венгрии, остаются замороженными из-за опасений по поводу нарушения принципа верховенства закона, а процедура по статье 7, инициированная Европейским парламентом, которая может лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, всё ещё продолжается.

Однако Орбан отверг эти опасения, назвав процесс по статье 7 "чистой пропагандой". Он выразил уверенность в том, что его председательство пройдет гладко, как и в 2011 году, сказав:

"Мой аргумент для других лидеров ЕС таков: Если вы доверились мне один раз, доверьтесь мне и во второй".