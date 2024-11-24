Оранжевое предупреждение в связи с сильной гололедицей на востоке; синоптики просят оставаться дома ночью

Гололедица образуется во второй половине ночи, когда обледенеют дороги, провода, ветви деревьев и другие поверхности.

В связи с ожидаемым природным явлением Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение на понедельник с 1:00 до 9:00.

В данном случае оранжевое предупреждение означает, что гололедица и возникшее обледенение на обширных территориях нарушат движение транспорта на автомобильных и железных дорогах, воздушное сообщение, а также перемещение пешеходов и прочую деятельность на открытом воздухе.

Жителей восточных районов Латвии просят подумать о том, не стоит ли отменить или отложить запланированную на это время деятельность на открытом воздухе, быть внимательными и учитывать, что дорога займет больше времени как при передвижении пешком, так и при поездке на автомашине.