Оранжевое предупреждение: на Латвию идет мощная буря

В четверг порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 15-17 м/с - на побережье до 20 м/с.

В пятницу продолжится усиление ветра, который достигнет силы бури. Метеорологи готовятся объявить желтое, а местами и оранжевое предупреждение. Ветер усилится до 23 м/с, а на побережье - до 28 м/с.

Сообщается, что ветер такой силы является опасным для человека и может нанести серьезный ущерб хозяйству, растениям, может ломать деревья.

Циклоны, несущие нам непогоду, будут сопровождаться похолоданием. По всей стране ожидаются дождь, мокрый снег и, как следствие, гололед на дорогах с ухудшением видимости.

Сильный ветер будет бушевать в Латвии все выходные. Его мощность немного уменьшится в понедельник, но в первые дни будущей недели на территории всей страны ещё сохранятся сильные порывы ветра.