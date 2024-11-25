Оранжевое предупреждение: латвийцев предупреждают о сильном гололёде

Жителей Видземе, Латгалии, Селии и Земгале призывают в утренние часы вообще отложить прогулки и поездки.

Latvijas valsts ceļi предупреждает о сложной ситуации на основных и региональных дорогах из-за сильного гололеда и закладывать больше времени на дорогу.

Движение так же затруднено по региональным дорогам по всей Латгалии и в окрестностях Валмиеры, Мадоны, Огре, Алуксне, Валки, Цеси, Валмиеры, Гулбене и Елгавы.

Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения на работах по содержанию дорог задействовано 90 единиц техники зимнего сервиса.