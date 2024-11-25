Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Ноября Завтра: Kadrija, Kate, Katrina, Trine

Оранжевое предупреждение: латвийцев предупреждают о сильном гололёде

Редакция PRESS 25 ноября, 2024 07:46

Важно 0 комментариев

Сегодня с утра утром во многих частях восточной и центральной части Латвии наблюдается сильный гололед. Из-за ледяного дождя с 1 ночи до 9 утра в восточной части страны объявлено оранжевое предупреждение, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы. 

Жителей Видземе, Латгалии, Селии и Земгале призывают в утренние часы вообще отложить прогулки и поездки. 

Latvijas valsts ceļi предупреждает о сложной ситуации на основных и региональных дорогах из-за сильного гололеда и закладывать больше времени на дорогу.

Движение так же затруднено  по региональным дорогам по всей Латгалии и в окрестностях Валмиеры, Мадоны, Огре, Алуксне, Валки, Цеси, Валмиеры, Гулбене и Елгавы.

Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения на работах по содержанию дорог задействовано 90 единиц техники зимнего сервиса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Трагедия в Золитуде не научила нас ничему»: продюсер Паулс Тимротс о самом опасном мосте в Риге

Латышские СМИ 08:40

Латышские СМИ 0 комментариев

В нынешнем году исполнилось 11 лет с момента обрушения крыши магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года, когда погибли 54 человека и десятки получили травмы. Эта трагедия вскрыла не только недочеты в строительстве, но и системные проблемы в строительном надзоре и в отношении общества к безопасности. Однако остается открытым вопрос, научило ли нас это событие чему-то или нет?

В нынешнем году исполнилось 11 лет с момента обрушения крыши магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года, когда погибли 54 человека и десятки получили травмы. Эта трагедия вскрыла не только недочеты в строительстве, но и системные проблемы в строительном надзоре и в отношении общества к безопасности. Однако остается открытым вопрос, научило ли нас это событие чему-то или нет?

Читать
Загрузка

В Даугавпилсе произошел пожар в пятиэтажном доме; спасено несколько человек, четверо пострадали

Важно 08:39

Важно 0 комментариев

В воскресенье после полудня в пятиэтажном жилом доме в Даугавпилсе возник пожар, в результате которого пострадали четыре человека и были спасены еще несколько, о чем агентство LETA информировала Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В воскресенье после полудня в пятиэтажном жилом доме в Даугавпилсе возник пожар, в результате которого пострадали четыре человека и были спасены еще несколько, о чем агентство LETA информировала Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Житейское: ребёнок супруга от первого брака станет наследником автоматически?

Юридическая консультация 08:33

Юридическая консультация 0 комментариев

-Можно ли усыновить совершеннолетнего ребенка супруга от первого брака? И если этот ребенок не был усыновлен, то становится ли он автоматически наследником нового супруга.

-Можно ли усыновить совершеннолетнего ребенка супруга от первого брака? И если этот ребенок не был усыновлен, то становится ли он автоматически наследником нового супруга.

Читать

Чего ждать от погоды в последнюю неделю ноября: начнется с дождя и гололеда, затем погода улучшится

Важно 08:21

Важно 0 комментариев

В первую половину завершающей недели ноября в Латвии ожидается порывистый ветер, дождь и гололедица, но затем погода улучшится, согласно прогнозам метеорологов.

В первую половину завершающей недели ноября в Латвии ожидается порывистый ветер, дождь и гололедица, но затем погода улучшится, согласно прогнозам метеорологов.

Читать

Неожиданно: популист Калин Джорджеску лидирует на президентских выборах в Румынии

Важно 08:19

Важно 0 комментариев

По данным ЦИК Румынии, на момент закрытия избирательных участков проголосовали 9,4 миллиона человек - чуть более 52% избирателей, имеющих право голоса.

По данным ЦИК Румынии, на момент закрытия избирательных участков проголосовали 9,4 миллиона человек - чуть более 52% избирателей, имеющих право голоса.

Читать

Электрички новые, а перроны старые: модернизация зависла из-за Rail Baltica, но решение есть. Временное

Новости Латвии 08:08

Новости Латвии 0 комментариев

Новых перронов скоро ждать не стоит - Latvijas dzelzceļš планирует до середины следующего года установить временные платформы на 15 станциях, не включенных в проект модернизации, пишет Jauns.lv.

Новых перронов скоро ждать не стоит - Latvijas dzelzceļš планирует до середины следующего года установить временные платформы на 15 станциях, не включенных в проект модернизации, пишет Jauns.lv.

Читать

Элксниньш: не исключено, что Sarauj, Latgale! в ближайшем будущем будет участвовать в выборах в Сейм

Важно 07:58

Важно 0 комментариев

Председатель Даугавпилской думы Андрей Элксниньш, избранный на учредительном собрании новой региональной партии Sarauj, Latgale! председателем ее правления, не исключает возможности того, что после выборов в самоуправления в 2025 году она может стать партией национального масштаба и стартовать на парламентских выборах. Об этом Элксниньш заявил агентству LETA.

Председатель Даугавпилской думы Андрей Элксниньш, избранный на учредительном собрании новой региональной партии Sarauj, Latgale! председателем ее правления, не исключает возможности того, что после выборов в самоуправления в 2025 году она может стать партией национального масштаба и стартовать на парламентских выборах. Об этом Элксниньш заявил агентству LETA.

Читать