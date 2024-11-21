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Опять русский виноват? В чем секрет внезапно опустевших полок с маслом

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 20:00

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В начале ноября по социальным сетям прокатилась волна сообщений: с полок некоторых магазинов в Латвии пропало сливочное масло. Особо горячие головы даже предположили, что это явление может быть связано с дефицитом масла в России, впрочем, без каких-либо доказательств. Есть ли тут какая-то связь и придется ли жителям Латвии в скором будущем кушать хлеб без масла? Press.lv постарался прояснить этот вопрос у представителей крупных торговых сетей страны.

Волну слухов, домыслов и различных инсинуаций породило сообщение некого Юриса Вайдаковса в социальной сети X:

"Я удивлен, - пишет пользователь Х Юрис Вайдаковс. - В супермаркетах в Зиепниеккалнсе масло раскуплено, а в Марупе его полно. Факт в том, что в стране за Зилупе масло в дефиците, а в Зиепниеккалнсе живут в основном ОНИ (люди, живущие в российском информационном пространстве). Связан ли масляный кризис в магазинах Латвии с ИХ информационным пузырем? Или просто совпадение?"

В комментариях и развернувшихся дискуссиях люди припомнили, что действительно сталкивались с пустыми полками в магазинах, хотя и признают - дорогие сорта масла все таки присутствуют в ассортименте. Также высказываются предположение, что все масло в магазинах скупают русские, ведь в России с начала года наблюдается стремительный рост цен на этот продукт. Зачем? В комментариях звучат версии, что русскоязычные жители Латвии все еще живут в информационном пространстве страны-агрессора, вот и запасаются маслом под влиянием кремлевской пропаганды...

Тем не менее, делать анализ потребительских привычек по национальному признаку, сравнивая целый город Марупе и микрорайон Риги Зиепниеккалнс, пожалуй, не совсем корректно. Для начала, площадь города Марупе около 18 квадратных километров, против 6 в Зиепниеккалнсе. В то же время население Марупе, по данным начала 2024 года составляет около 19 тысяч жителей, а сколько в Зиепниеккалнсе? По данным Рижского самоуправления в районе обитает почти 30 тысяч человек. Вероятно, большая плотность населения на квадратный километр - сиречь потенциальных клиентов - вполне может привести к тому, что с полок магазинов буквально сметают дешевые сорта масла в течении дня.

А был ли дефицит?

Этот вопрос стоит задать тем, кто видит всю картину целиком - представителям торговых сетей. Уж они точно тщательно следят за малейшими колебаниями спроса и чутко реагируют на изменения потребительских привычек своих клиентов.

- Принимая во внимание выгодные акции на прошлых выходных для местных производителей сливочного масла, мы видим, что спрос на него был выше, чем обычно, - поясняет Инга Бите, руководитель отдела по связи с общественность торговой сети Rimi, и подчеркивает, что в целом дефицита этого продукта не наблюдается.

- Анализируя спрос на сливочное масло в октябре, несмотря на тот факт, что он значительно увеличился на некоторые сорта из-за низких цен, недостатка сливочного масла нет, - сообщает Райна Анна Лочмеле, глава отдела коммуникации торговой сети Maxima.

- Мы наблюдаем рост спроса на сливочное масло, но обычно это происходит каждый год примерно в это время – в начале осени и зимой, - отмечает представитель торговой сети Lidl Зане Нельте. Она связывает это с тем, что в холодное время года люди больше времени проводят дома и чаще готовят. Кроме того, с приближением праздников многие стараются накрыть праздничный стол для друзей и родственников. Но несмотря на эти обстоятельства, она подчеркивает, - Сливочное масло доступно в магазинах, и нет причин для беспокойства.

Впрочем, представители крупных сетей признают, что в отдельных случаях покупатели могут столкнуться с опустевшими полками. Особенно, если масло продается с хорошей скидкой, а время близится к закрытию магазина. Работники просто не успели пополнить полки, но это не значит, что масло совсем закончилось. В таком случае можно обратиться к сотруднику в зале и уточнить наличие желаемого товара на складе.

В заключение нужно отметить, что цены практически на всё постоянно дорожают. Если в начале года стоимость килограмма масла на бирже составляла 5,50 евро за кг, то в октябре уже 8 евро - подорожало более чем на 50%. Учитывая, что масло входит в число тех продуктов, которыми можно запастись впрок, не грех прикупить разом несколько пачек по хорошей цене, верно? Вероятно, в этом и кроется секрет внезапно опустевших полок, и сложно сказать, что желание сэкономить и потратить меньше свойственно представителям какой-то одной национальности в Латвии.

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