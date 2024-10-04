Опять Кокнесе! 300 килограммов гашиша изъято окрестностях города

Три человека, организаторы преступления, заключены под стражу, а в отношении остальных участников ожидается решение об избрании меры пресечения. Члены организованной преступной группы уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с контрабандой акцизных товаров и наркотиков.

В среду, 2 октября, члены организованной преступной группы были задержаны, и при участии кинологов Таможенного управления СГД и служебных собак по борьбе с табаком и наркотиками был проведен ряд обысков в их домах, автомобилях и других связанных с ними объектах в Риге и Рижском районе. Личная собственность лидера преступной группы свидетельствует о том, что своей преступной деятельностью он обеспечил себе эксклюзивный образ жизни: во время обысков у него были обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 40 000 евро.

Сам груз и участвовавшие в нем водители были перехвачены недалеко от Кокнесе на Тинужском шоссе при попытке перевезти более 300 килограммов наркотического средства гашиш в грузовике в специально созданном тайнике. Полученная в ходе расследования информация позволяет предположить, что группа планировала перевезти его в Россию. По экспертным оценкам, стоимость груза гашиша при оптовой продаже на черном рынке в России составила бы около 1,5 миллиона евро, а из него можно было бы изготовить около 1,2 миллиона «доз» курительного гашиша.



В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование, и в интересах следствия дальнейшая информация не предоставляется.

Напомним, чо пять лет назад под Кокнесе был задержан рекордный для Латвии груз кокаина - более двух тонн предположительной стоимостью более 65 млн евро.