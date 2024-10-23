Опрос показал, каких болезней латвийцы опасаются больше всего

В ходе опроса населения был задан вопрос, какими болезнями люди больше всего боятся заболеть, где большинство, или 67%, ответили, что это онкологические заболевания. Женщины значительно чаще боятся заболеть онкологией - они выбрали этот ответ в 70% случаев по сравнению с 64% мужчин. Вторым по популярности ответом стала болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания, которые отметили 40% респондентов. В этом случае также наблюдалась значительная разница в ответах женщин и мужчин, которые они выбрали в 45% и 33% случаев соответственно.

Третьим по популярности ответом стали сердечно-сосудистые заболевания - 23% населения, а четвертым - ВИЧ/СПИД - 22% респондентов. Интересно, что 8% опрошенных заявили, что не боятся заболеть ни одним из заболеваний, этот вариант выбрали 10% мужчин и 7% женщин.

Анализируя данные по возрастным группам, можно отметить, что молодые люди больше беспокоятся о возможности заразиться ВИЧ/СПИДом. Люди в возрасте 18-29 лет выбрали этот ответ в 43% случаев, в отличие от респондентов в возрасте 60-74 лет, которые отмечали этот вариант только в 12% случаев.

Опрос населения был проведен по заказу АО "Grindeks" исследовательской компанией "Norstat" в октябре этого года, в нем участвовали более тысячи респондентов в возрасте 18-74 лет.