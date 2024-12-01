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Опрос: меньше трети латвийцев решили вакцинироваться в этом сезоне

© LETA 1 декабря, 2024 12:52

Новости Латвии 0 комментариев

В основном жители Латвии готовы прививаться против гриппа, о чем свидетельствует опрос, проведенный Mēness aptieka совместно с исследовательским агентством Norstat.

Больше всего изъявивших желание вакцинироваться среди респондентов в Земгале - 32% опрошенных.

73% жителей признались, что в этом сезоне вакцинироваться не будут.

Что касается результатов по возрастным группам, то больше всего желающих вакцинироваться среди пожилых людей - положительный ответ дал 41% опрошенных из этой возрастной группы. Такая же тенденция наблюдалась и в опросе, проведенном два года назад.

Больше всего (34%) респондентов, готовых привиться от гриппа, в возрастной группе от 60 до 74 лет. Меньше всего готовых сделать такую прививку среди населения в возрасте от 40 до 49 лет - всего 10% опрошенных.

Вакцинироваться от дифтерии берутся 6% опрошенных (в 2022 году на это были готовы всего 2%).

Опрос проводился в ноябре, было опрошено 1468 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

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