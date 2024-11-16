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Опрос: большинство работодателей в Латвии считает требование знать иностранный язык обоснованным

© LETA 16 ноября, 2024 13:45

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При этом только 28% наемных работников в Латвии считают, что знания языка нужно указывать в объявлениях о вакансиях и что такое требование является обоснованным. Об этом свидетельствует опрос, проведенный предприятием по отбору персонала Alma Career Latvia.

В свою очередь, 76% работодателей считают наоборот: требования иностранного языка являются обоснованными и соответствуют реальным потребностям работы, а 24% признают, что эти требования не всегда соответствуют реальным нуждам для конкретной должности.

Каждый шестой наемный работник (17%) признал, что в течение последних двух лет ему было отказано в занятии должности из-за недостаточных знаний иностранных языков, непосредственно не связанных с обязанностями по работе.

Зато 11% наемных работников (каждый десятый) утверждают, что их лично это не коснулось, но среди их знакомых есть люди, оказавшиеся в подобной ситуации.

Согласно данным опроса, самый востребованный язык в объявлениях о работе в Латвии - это английский, его указывают более 54% работодателей. На втором месте русский - его считают важным 30% опрошенных.

Знание других языков, например, немецкого, французского и шведского, требуется намного реже. Однако наемные работники считают, что как английский, так и русский язык часто требуется необоснованно, и это может создать барьеры для искателей работы.

По результатам опроса получается: 39% работодателей считают, что требования знать иностранный язык на их предприятиях частично ограничивают круг потенциальных кандидатов, а 16% признают, что этот круг значительно сужается из-за таких требований.

В целом 52% работодателей признают, что высокие требования к знаниям иностранного языка могут ограничить круг кандидатов, а 17% - что это может способствовать дискриминации по отношению к местным искателям работы.

Опрос проводился в интернете в октябре 2024 года, было опрошено 805 наемных работников и 175 работодателей.

Alma Career работает в сфере услуг по отбору персонала в 10 европейских странах - Словакии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Словении, Хорватии, Эстонии, Литве, Латвии, Северной Македонии и Финляндии. Оно управляет порталами объявлений, где предлагается более 1,5 миллиона вакансий и располагает базой данных CV от более чем 4,3 миллиона искателей работы.

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