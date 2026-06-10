Как пояснил Минздрав, государство будет оплачивать жителям услугу фармацевта в размере 75 центов за рецепт:

с 1 июля 2026 года — на некомпенсируемые и компенсируемые на 75% рецептурные лекарственные средства, если их цена в аптеке не превышает 10 евро за упаковку;

с 1 июля 2026 года беременным женщинам и женщинам до 70-го дня после родов при покупке лекарственных средств из списка «М» компенсируемых лекарственных средств, предназначенных для конкретных диагнозов, если их цена в аптеке не превышает 10 евро за упаковку;

с 1 сентября 2026 года лицам с инвалидностью I группы при покупке любых рецептурных лекарств.

В свою очередь, жители Украины, на которых распространяется действие закона о поддержке гражданского населения Украины, в дальнейшем больше не будут освобождаться от платы за услугу фармацевта при получении рецепта.

Плата за услугу фармацевта была введена вместе с осуществленной Минздравом в прошлом году реформой цен на лекарства. Минздрав указал, что основные цели реформы достигнуты — по результатам анализа цен на 200 наиболее часто выписываемых рецептурных медикаментов, их средняя аптечная цена в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 17%. Наиболее заметное снижение цен наблюдается на лекарства, стоимость которых превышает 10 евро.

Минздрав продолжает оценивать реформу и в случае необходимости внесет изменения.

1 января 2025 года вступили в силу изменения в ценообразовании на лекарства. Одним из изменений стала плата за обслуживание рецептов: теперь жители должны платить 75 центов за каждый рецепт.