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Переехали за границу, а лечитесь дома в Латвии? Никакой вам теперь медицины из госбюджета

Редакция PRESS 5 декабря, 2024 08:15

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения планирует ввести единый объем оплачиваемых государством услуг здравоохранения для всех лиц, задекларировавших свое место жительства или работающих в Латвии, отказавшись от реализации принципа "корзин" двух услуг здравоохранения, свидетельствует новый законопроект Минздрава о финансировании и администрировании здравоохранения.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, примерно 214 000 латвийцев задекларировали свое место жительства за границей. Это означает, что лица, фактически проживающие или работающие в другой стране, сейчас могут получать услуги здравоохранения в рамках государственного страхования здоровья в Латвии, сообщили в министерстве.

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), к сентябрю 2024 года 12 805 лиц, задекларировавших свое место жительства за границей, получили в Латвии оплаченные государством услуги здравоохранения. Это означает, что эти лица ограничивают доступность услуг здравоохранения тем жителям, которые живут и работают в Латвии, подчеркнули в министерстве.

В законопроекте будут предусмотрено, что для получения оплачиваемой государством услуги здравоохранения место жительства в Латвии должно быть задекларировано как минимум за один месяц до получения услуги здравоохранения.

По данным, включенным в базу данных получателей медицинских услуг НСЗ, на 6 ноября 2024 года услуги здравоохранения могут получить в общей сложности 2 384 691 человек: среди них граждане, неграждане, иностранцы, просители убежища и другие группы. А в соответствии с принципом "двух корзин" на минимум услуг здравоохранения могут рассчитывать 594 060 из них.

Минздрав подчеркивает, что с 1 января 2026 года эти 594 060 человек, которые до сих пор получали оплаченные государством услуги здравоохранения, должны будут делать добровольные взносы. По мнению Минздрава, важно в дальнейшем предусмотреть для этих лиц, если они задекларированы в Латвии, право на получение услуг здравоохранения.

Уже действующий закон предусматривает, что каждый имеет право на получение неотложной медицинской помощи: указанный принцип не будет изменен, таким образом, для каждого лица предусмотрена доступная неотложная медицинская помощь, поясняет Минздрав.

При этом министерство подчеркивает, что нельзя допустить, чтобы лицо - гражданин ЕС, проживающий в Латвии и экономически неактивный - по сути оказалось полностью исключено из латвийской системы публичного страхования здоровья.

По данным НСЗ на текущий год, до 25 ноября рассмотрено 2918 заявлений о включении иностранцев в информационную систему управления для получения оплаченных государством услуг здравоохранения, 2525 из которых утверждены на основе трудоустройства, а 78 иностранцев включены в информационную систему управления на основании решения суда ЕС. В решении признано, что правовым нормам ЕС противоречит такое правовое регулирование государства, которым экономически неактивные граждане другой страны ЕС, пользующиеся присущей им свободой передвижения и своим правом находиться на территории другой страны-участницы, лишаются права на включение в публичную систему страхования здоровья принимающей его страны-участницы для использования им финансируемых этой страной услуг здравоохранения.

С учетом решения суда ЕС законопроектом предусмотрено, что право на получение услуг здравоохранения в рамках государственного обязательного страхования здоровья имеют лица, которые не имеют социальной страховки в другой стране ЕС, стране европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации и имели непрерывно задекларированное место жительства в Латвии не позднее чем за один месяц до получения услуг здравоохранения.

Это право на получение бесплатных медицинских услуг будет распространяться на граждан или неграждан Латвии, иностранцев с постоянным видом на жительство или же лиц со статусом лица без гражданства, беженца или альтернативным статусом, а также граждан страны-участницы ЕС, страны европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации, которым предоставлено регистрационное удостоверение.

Сейчас право лиц на получение оплаченных государством услуг здравоохранения не зависит от места жительства лица и зависит от других обстоятельств, таких как гражданский статус, вид на жительство, занятость и вытекающее из этого право членов семьи на получение оплаченных государством услуг здравоохранения и подобные критерии.

Планируется, что НСЗ выдаст бланк как подтверждение права на получение медицинского обслуживания подданным Латвии, которые трудоустроены в другой стране-участнице Европейского союза, а также членам семьи этих лиц или пенсионерам, получающим латвийскую пенсию, но проживающим в другой стране-участнице, и членам их семей. С помощью этих бланков НСЗ смогла бы проверить, не имеет ли лицо одновременно действующей декларации места жительства в Латвии, предотвратив таким образом возможность получения одним лицом оплачиваемых Латвией услуг здравоохранения в двух разных странах, одой из которых является Латвия.

Бесплатное здравоохранение по принципу декларации будет доступно и жителям, которые не имеют социальной страховки по закону, но постоянно проживают в Латвии и задекларировали здесь свое место жительства. Упомянутый круг лиц охватывает лиц, уплачивающих только взносы на пенсионное страхование: самозанятых лиц, собственников микропредприятий, получателей авторских вознаграждений, у которых объект обязательных взносов государственного социального страхования в месяц не достигает минимальной заработной платы, сезонных работников и других.

Помимо упомянутых лиц право на получение услуг здравоохранения в рамках государственного обязательного страхования здоровья по-прежнему имели бы несколько групп лиц, например, дети социально застрахованных лиц в возрасте до 18 лет или лица, получающие пособие государственного социального обеспечения по возрасту, а также те, кому назначена пенсия за выслугу лет или специальная государственная пенсия. Кроме того, в рамках обязательного медицинского страхования услугу получат лица, супруг которых проходит дипломатическую службу за рубежом, арестованные и осужденные, ищущие убежища и другие.

Таким образом, законопроектом планируется обеспечить оплачиваемые государством услуги здравоохранения всем трудоустроенным в Латвии, которые имеют социальную страховку здоровья согласно закону о государственном социальном страховании, или тем, у кого в Латвии задекларирован адрес места жительства, отмечает Минздрав.

Соответственно, те подданные Латвии, которые задекларировали свое постоянное место жительства за пределами Латвии или не заняты в Латвии, в дальнейшем смогут получать медицинскую помощь за плату или в соответствии с порядком межгосударственных расчетов, если они имеют право на оплачиваемое другим государством здравоохранение.

Минздрав напоминает: проживая в другой стране ЕС или ЕЭЗ и будучи там трудоустроенным, лицо имеет право на оплаченные соответствующим государством услуги здравоохранения, в том числе карту EVAK, по которой необходимую и неотложную помощь лицо может получить бесплатно и во время пребывания в Латвии, но расчеты за эти услуги здравоохранения между собой производят обе страны-участницы.

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