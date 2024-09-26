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Она утирает слезу, он весь на эмоциях: так Дженифер Лопес и Бен Аффлек расстались или нет?

Редакция PRESS 26 сентября, 2024 13:06

Для настроения 0 комментариев

Весь мир уже как-то смирился, что Беннифер расстались, и шумиха немного поутихла. Но тут вдруг пара вместе появилась на обеде… А перед этим они общались с лучшими друзьями друг друга. Что это значит?

За разводом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека следят все. Казалось, что ситуация если и не критическая, то близка к этому, пишет maximonline.. Оба сняли кольца, оба подали заявление о расставании (еще весной!), а Лопес так вообще решила вернуть фамилию. Бен, как истинный мужчина, купил мотоцикл, сменил прическу и стал больше времени проводить с детьми от брака с Дженнифер Гарнер.

Но на прошлой неделе состоялось несколько странных событий, которые удивили фанатов. Так, Дженнифер на одной из премий пересеклась с Мэттом Деймоном — лучшим другом Бена Аффлека. Доподлинно неизвестно, о чем разговаривали звезды, но многие считают, что друг решил включиться и остановить пару от необдуманных поступков.

А через несколько дней жена Деймона неожиданно была замечена с Аффлеком, который заботливо поцеловал ее в лоб. Такое поведение возмутило, удивило и оставило много вопросов.

Минувшей же ночью Дженнифер и Бена заметили около фешенебельного отеля в Беверли-Хиллз, куда пока еще супруги приехали пообедать. Приехали на одной машине — за рулем был исполнитель роли Бэтмена, а певица была на пассажирском сидении.

Папарацци утверждают, что на нескольких кадрах исполнительница вытирает слезы, а актер эмоционально разговаривает с ней. Дальше они идут по дороге к входу, вдруг муж начинает размахивать руками и будто бы говорит что-то не очень приятное, а артистка не реагирует. Когда дело дошло до лестницы, они остались по разные стороны перил.

Позже к парочке присоединились дети: Дженнифер привела близнецов Эмму и Макса, а Бен — дочь Серафину и сына Сэмюэля. Возможно, это была общая встреча семьи, так как дети за то время, что Аффлек и Лопес были вместе, сильно привязались друг к другу и даже пытались спасти их отношения.

«То, что она рассталась с Беном, не значит, что она не волнуется за детей. Она всегда заботилась о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их смешанной семьи. Сейчас, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет проводить с ними больше времени, пока не начнется школа и Вайолет не уедет в колледж», — говорил инсайдер.

Пока об официальном воссоединении говорить не приходится, но это определенно неожиданное событие, которое может помочь им примириться.

 

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