Он против вакцинации: поддержать скандального врача Медниса собралась целая толпа. ВИДЕО

Вчера Сертификационный совет Латвийской ассоциации врачей принимал решение о возможном аннулировании сертификата педиатра и гомеопата, сертифицированного врача Эдгарса Медниса. Поддержать его к зданию ассоциации пришли толпы людей.
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Как и прежде, Меднис не разрешил сертификационному совету публично обнародовать свое решение, поэтому Латвийская ассоциация врачей, опасаясь возможных судебных разбирательств с Меднисом или его адвокатами, не готова комментировать решение, ссылаясь на защиту персональных данных и конфиденциальность.
Единственная доступная информация на данный момент - в этом году Латвийская ассоциация врачей отозвала сертификат у одного врача.
Сам Меднис сообщил, что официального решения еще нет.