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Он против вакцинации: поддержать скандального врача Медниса собралась целая толпа. ВИДЕО

Редакция PRESS 27 ноября, 2024 13:30

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LTV

Врач Эдгарс Меднис, после трагического случая со смертью непривитого мальчика от дифтерии и истории с его заболевшими сестрами, которых родители пытались забрать из больницы, написал в соцсетях, что полностью поддерживает родителей, не желающих прививать своих детей и фактически обвинил в смерти ребенка главу Центра семейной вакцинации Детской больницы профессора Даце Завадску, чем сыскал себе целые толпы поклонников. И разбирательство с Минздравом и Комиссией по этике.

Вчера Сертификационный совет Латвийской ассоциации врачей принимал решение о возможном аннулировании сертификата педиатра и гомеопата, сертифицированного врача Эдгарса Медниса. Поддержать его к зданию ассоциации пришли толпы людей.

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Как и прежде, Меднис не разрешил сертификационному совету публично обнародовать свое решение, поэтому Латвийская ассоциация врачей, опасаясь возможных судебных разбирательств с Меднисом или его адвокатами, не готова комментировать решение, ссылаясь на защиту персональных данных и конфиденциальность.

LTV

Единственная доступная информация на данный момент - в этом году Латвийская ассоциация врачей отозвала сертификат у одного врача.

Сам Меднис сообщил, что официального решения еще нет.

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Новости Латвии 17:06

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