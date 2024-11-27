Он против вакцинации: поддержать скандального врача Медниса собралась целая толпа. ВИДЕО

Вчера Сертификационный совет Латвийской ассоциации врачей принимал решение о возможном аннулировании сертификата педиатра и гомеопата, сертифицированного врача Эдгарса Медниса. Поддержать его к зданию ассоциации пришли толпы людей.

Как и прежде, Меднис не разрешил сертификационному совету публично обнародовать свое решение, поэтому Латвийская ассоциация врачей, опасаясь возможных судебных разбирательств с Меднисом или его адвокатами, не готова комментировать решение, ссылаясь на защиту персональных данных и конфиденциальность.

Единственная доступная информация на данный момент - в этом году Латвийская ассоциация врачей отозвала сертификат у одного врача.

Сам Меднис сообщил, что официального решения еще нет.