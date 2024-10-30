Ольга Петкевич основала в Даугавпилсе новую партию

Новое правление партии было зарегистрировано в регистре политических партий 25 октября этого года, сообщает агентство LETA. Объявили они о себе 29 октября.

Согласно информации из открытых источников, у партии есть ещё один член правления — Александр Самарин, член совета предприятия Daugavpils Siltumtīkli. Он тоже бывший член «Согласия» — вышел из партии в 2015 году. С 2013 по 2017 год Александр Самарин был депутатом Даугавпилсской думы, позже руководил ПЖКХ в Даугавпилсе (2017 — 2019).

Партия Daugavpils — mana pils позиционирует себя в качестве локально-патриотической партии и в качестве основных своих задач называет: обеспечение достойных пенсий, борьбу с коррупцией, поддержку предпринимательства и минимизацию регулирующей роли государства во всех сферах, кроме безопасности, как указано в уставе партии. В нём также присутствуют семейные и духовные ценности.

Телеканал TV3 в программе "Bez tabu", вышедшей в день основания партии, охарактеризовал Михаила Лавренова как человека, неоднозначно отзывающегося о событиях в Украине, что уже привлекло к его персоне внимание Службы госбезопасности.

Отметим, что партия Daugavpils — mana pils не такая уж новая, она формально существует с 2013 года, просто полностью сменила руководство и состав. Пока неизвестно, кто еще войдет в партию до выборов.