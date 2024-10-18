Олень может попортить автомобиль и на 24 000 евро: страховщики

В этом году до начала октября в ERGO были поданы заявки на возмещения KASKO как минимум по 170 ДТП с участием различных лесных животных, тогда как в прошлом году число этих ДТП достигло 260. Хотя столкновения с лесными животными происходят в течение всего года, темный период, то есть ноябрь, декабрь и январь, а также май, когда у лесных животных рождаются детеныши, являются, по статистике возмещений ERGO, самыми опасными месяцами.

“В Латвии чаще всего автомашины сталкиваются с косулями, но к нам регулярно поступают заявки о возмещении ущерба транспортным средствам в результате столкновений и с оленями, лосями и кабанами. В прошлом году среднее возмещение по KASKO при столкновении с косулей составило 2500 евро, но после столкновений с более крупными лесными животными, например, оленями, средний ущерб достигает 5700 евро. С одной стороны, это означает, что косули как более мелкие животные наносят меньший ущерб транспортному средству в целом, но с другой стороны, есть множество примеров, когда даже после столкновения с косулей ремонтировать автомобиль уже невыгодно, и его, к сожалению, приходится списывать. Поэтому водителям следует быть особенно осторожными при движении в местах, где возможно присутствие животных, и выбирать безопасную скорость движения, чтобы вовремя отреагировать”, - говорит директор департамента регулирования возмещений ERGO Санита Рубене.

В этом и прошлом году несколько крупнейших возмещений по KASKO в связи со столкновениями с лесными животными были выплачены после столкновений с косулями. После столкновения легкового автомобиля с косулей на территории Литвы было выплачено самое большое в этом году возмещение - 24 070 евро. А вот в прошлом году самое крупное возмещение составило 20 427 евро - после того, как в Вентспилсском крае автомобиль столкнулся с лесным зверем, в результате передняя часть машины была серьезно повреждена. В ряде других случаев сумма возмещения после столкновения с лесными животными превысила 10 000 евро, и водители неоднократно рассказывали, что лесные животные выскочили на дорогу перед автомобилем настолько внезапно, что избежать столкновения было невозможно.

Как уменьшить риск столкновения?

Как пояснил руководитель “Школы безопасного вождения” Янис Ванкс, водители, заметив на дороге животное, должны реагировать в зависимости от его размера и ситуации. “У водителей есть суровый закон. Если животное небольшого размера, до уровня капота автомобиля, и водитель понимает, что безопасно уклониться от столкновения невозможно, надо продолжать путь, не избегая столкновения, ведь жизнь водителя и пассажиров в приоритете. С другой стороны, если животное крупнее, например, олень или лось, и есть риск, что оно может нанести сильный удар, нужно максимально постараться избежать столкновения”.

Как отмечает руководитель “Школы безопасного вождения”, самое главное - быстрая реакция и торможение. “Водитель должен принять решение за долю секунды и, независимо от размера животного, сначала затормозить, чтобы снизить скорость и получить больший контроль над ситуацией. Резкие маневры без торможения могут привести к потере контроля над транспортным средством, особенно если необходимо несколько раз резко изменить направление движения. В таких случаях существует риск того, что автомобиль занесет и водитель потеряет контроль. Всегда необходимо оценивать ситуацию и выбирать наиболее безопасный способ действий, оценивая все обстоятельства, например, окружающее движение, дорожное покрытие и погоду, чтобы маневр уклонения был максимально безопасным”, - подчеркивает Я. Ванкс.

Он также признает, что в Латвии нет достаточной инфраструктуры, чтобы ограничить миграцию лесных животных и сделать дорожное движение более безопасным: "В Латвии мало заборов, которые ограничивают доступ животных на дорогу. Чтобы расширить такую ​​инфраструктуру, следует также создать специальные мосты для передвижения животных, которые позволят им безопасно мигрировать без риска помех для дорожного движения. Сейчас такое решение кажется далеким будущим, поэтому ответственность за безопасное передвижение и соблюдение правил дорожного движения ложится на плечи водителей, чтобы количество аварий с животными уменьшилось”.

Если столкновение с лесным животным все же произошло, нужно позвонить по номеру 112 или 110 и сообщить о происшествии. Если при столкновении пострадали люди или автомобиль, следует дождаться представителей Госполиции, которые сообщат о сбитом животном в Государственную службу леса. Если авария была незначительной, ни автомобиль, ни люди в ней не пострадали и после сообщения получено разрешение на продолжение движения, рекомендуется сообщить о сбитом животном в приложении "Mednis". Если приобретен полис страхования KASKO, в случае повреждения автомобиля необходимо связаться со страховщиком, а также сообщить в Государственную полицию.