«Около 1000 в месяц и больше»: глава Bolt о заработке курьеров — худо ли? Для чиновников, наверное не очень…

"В среднем курьер может зарабатывать около 1000 евро в месяц и больше, но все зависит от того, насколько активно он работает – как часто он выполняет заказы, в каком городе находится и какая сейчас сезонность", - рассказал в передаче TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" руководитель Bolt Food в Латвии Кристап Пурвинскис.