«Около 1000 в месяц и больше»: глава Bolt о заработке курьеров — худо ли? Для чиновников, наверное не очень…

"Зимой заказов больше, чем летом. Просто в холодное время года люди чаще заказывают еду на дом", - пояснил он.
"В среднем курьер может зарабатывать около 1000 евро в месяц и больше, но все зависит от того, насколько активно он работает – как часто он выполняет заказы, в каком городе находится и какая сейчас сезонность", - рассказал в передаче TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" руководитель Bolt Food в Латвии Кристап Пурвинскис.
"Зимой заказов больше, чем летом. Просто в холодное время года люди чаще заказывают еду на дом", - пояснил он.
По данным украинского аналитического центра DeepState, российские военные 24 ноября смогли пересечь реку Оскол в Харьковской области и захватить позиции ВСУ на противоположном берегу. Если россияне создадут там плацдарм, это может угрожать обороне Купянска, который расположен в 20 километрах южнее, сообщает ВВС.
По данным украинского аналитического центра DeepState, российские военные 24 ноября смогли пересечь реку Оскол в Харьковской области и захватить позиции ВСУ на противоположном берегу. Если россияне создадут там плацдарм, это может угрожать обороне Купянска, который расположен в 20 километрах южнее, сообщает ВВС.
"Кто ещё не видит, что Латвия уверенно вошла в смертельную спираль?" - задается вопросом в социальной сети Facebook известный режиссер Алвис Херманис. Он считает, что политики сведут эту страну и народ в могилу. ПО его мнению старую власть нужно гнать ссаными тряпками, но что представитель творческой интеллигенции предлагает взамен?
"Кто ещё не видит, что Латвия уверенно вошла в смертельную спираль?" - задается вопросом в социальной сети Facebook известный режиссер Алвис Херманис. Он считает, что политики сведут эту страну и народ в могилу. ПО его мнению старую власть нужно гнать ссаными тряпками, но что представитель творческой интеллигенции предлагает взамен?
Госполиция разыскивает пропавшего без вести гражданина Белоруссии Яна Шила (Yan Shyla) 2007 года рождения.
Госполиция разыскивает пропавшего без вести гражданина Белоруссии Яна Шила (Yan Shyla) 2007 года рождения.
Во вторник Латвию - за исключением Латгалии - накроют дожди. Таков прогноз синоптиков на вторник.
Во вторник Латвию - за исключением Латгалии - накроют дожди. Таков прогноз синоптиков на вторник.
Рижский городской суд приговорил 92-летнего водителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы за совершение трагического дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Торнякалнсе, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.
Рижский городской суд приговорил 92-летнего водителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы за совершение трагического дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Торнякалнсе, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.
Со 2 декабря к уже существующим 20 автобусным маршрутам Rīgas satiksme, где действует система "остановка по требованию", добавятся еще 15 маршрутов. В связи с этим будут внесены изменения в расписания движения, что позволит сократить время поездки между такими остановками, сообщает LETA.
Со 2 декабря к уже существующим 20 автобусным маршрутам Rīgas satiksme, где действует система "остановка по требованию", добавятся еще 15 маршрутов. В связи с этим будут внесены изменения в расписания движения, что позволит сократить время поездки между такими остановками, сообщает LETA.