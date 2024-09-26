«Одна из самых изощрённых схем»: мошенники добрались до Smart-ID

Krāpnieki ir ķērušies pie jauniem paņēmieniem. Šoreiz viņi izliekas par Smart-ID darbiniekiem. Šī ir viena no sarežģītākajām pikšķerēšanas shēmām, kuru Latvijā esmu redzējis. pic.twitter.com/on2e2DP4uu— Elviss Strazdiņš (@elnormous) September 25, 2024
«Затем процесс переходит к более «привычной» схеме мошенничества: клиенту сообщают об угрозе, и якобы вызывают полицию и сотрудников банка, чтобы помочь справиться с угрозой. Надеясь завоевать доверие клиента, мошенник просит предоставить конфиденциальную информацию, например данные доступа к интернет-банкингу или данные карты и PIN-код, а то и передать курьеру свою платежную карту и PIN-код, как бы для замены. Эти действия совершаются для того, чтобы мошенники получили доступ к средствам клиента, что, к сожалению, часто происходит, поскольку схема мошенников, выдающих себя за доверенное учреждение, иногда может убедить даже очень осторожных и осведомленных людей», - комментирует Мария Целма, эксперт по предотвращению мошенничества в Luminor banka.