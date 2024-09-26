«Одна из самых изощрённых схем»: мошенники добрались до Smart-ID

Мошенники постоянно меняют свои методы, и теперь стали звонить якобы от имени Smart-ID, чтобы войти в доверие к людям и собрать различные данные, связанные с финансами, например данные доступа к интернет-банкингу, чтобы украсть деньги со счета жертвы. Эксперты объясняют, как распознать новую схему мошенничества и защитить себя от телефонных аферистов, пишет la.lv.



Популярный разоблачитель мошенников Элвис Страздиньш в соцсети «Х» сообшил, что "это одна из самых изощренных фишинговых схем, которые я видел в Латвии». В последние люди получают звонки якобы от сотрудников Smart-ID. Часто первый звонок совершается роботом-автоответчиком, который сообщает жителю, что его учетная запись Smart-ID настраивается на новом устройстве. Если получатель звонка не сделал этого, его просят связаться с оператором, нажав клавишу «1». Выполнив эти действия, клиент как бы соединяется с оператором Smart-ID, который на самом деле является мошенником. Часто этот агент даже говорит на латышском языке, который описывается как роботизированный.