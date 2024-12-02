Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

Одна бесплатная ёлка на семью: где и как срубить по правилам

© LETA 2 декабря, 2024 11:45

Для настроения 0 комментариев

На территориях, находящихся в ведении АО "Latvijas valsts meži" (LVM), в этом году каждая семья может срубить одну рождественскую елку, готовясь к праздникам, сообщили представители компании.

Жителям рекомендуется обследовать территории LVM с помощью приложения «LVM GEO». При подключении «Карты лесов LVM» в разделе фоновых карт национальные лесные территории будут отображаться на карте с обозначением «LVM».

На природе также можно следовать указателям собственности LVM, которые расположены на границе LVM, на обочине дороги или блокпоста и на пересечении блокпостов.

При этом LVM напоминает, что разрешено рубить елки по обочинам канав, перегораживающие дорожки, по обочинам лесных дорог, под линиями электропередач и под большими деревьями во взрослом лесу.

Запрещается без разрешения рубить елки в молодняках сосны, ели, черной ольхи и смешанного типа, в лесах других владельцев и на охраняемых природных территориях.

Елка, которую нужно заготовить, должна быть высотой до трех метров, а диаметр пенька в десяти сантиметрах от земли – до 12 сантиметров. Для сруба елки можно использовать как топор, так и мачете, но LVM рекомендует использовать пилу, потому что елку следует срубать как можно ближе к земле, но при рубке топором или мачете может остаться острый пень, из-за которого могут быть травмированы лесные животные и другие посетители леса.

Представители LVM отмечают, что ненужные срезанные ветки можно оставить в лесу, а после праздника можно накрыть елочными ветками садовые растения или использовать древесину в качестве топлива.

В то же время компания сообщает, что купить рождественские елки в горшках, выращенные в питомниках LVM, можно также в представительстве LVM в Риге, на улице Вайнодес.

Уже сообщалось, что оборот LVM в прошлом году составил 626,019 млн евро, что на 10,5% больше, чем годом ранее, однако прибыль компании снизилась на 8,8% - до 220,838 млн евро.

Компания управляет лесными угодьями, находящимися в государственной собственности. Уставный капитал компании составляет 525,989 миллиона евро. Единственным владельцем LVM является государство, а акционером – Министерство сельского хозяйства.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 10 реакций
Комментарии (0) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать